Понедельник, 1 Мая 2017 года
14:05:47 МСК

Макрон играет на поле Ле Пен

Политика

ЕС может столкнуться перспективой выхода Франции

Москва, 1 мая 2017, 13:57 — REGNUM  Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон, допустив возможность выхода Франции из ЕС, пытается перетянуть часть электората кандидата в президенты Марин Ле Пен. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Конечно, проблемы в Евросоюзе существуют, и они очень серьезные. Но в данном случае Эммануэль Макрон, допустив возможность выхода Франции из ЕС при отсутствии там реформ, пытается перетянуть на себя часть электората своего противника по президентской гонке Марин Ле Пен, которая выступает за немедленный разрыв с ЕС», — сказал сенатор.

Он отметил, что «игра на чужом поле — весьма распространенная избирательная технология, и здесь лидер движения «Вперед» отнюдь не оригинален».

Кандидат на пост президента Франции, основатель движения «На марше», центрист Эмманюэль Макрон заявил, что ЕС может столкнуться с перспективой Frexit (выхода Франции из ЕС), если союз не пойдет на реформы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы президента Франции
Главное сегодня
NB!
01.05.17
Станислав ТарасовРоссия возвращается на Ближний Восток и в Закавказье
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
01.05.17
Иван КузнецовПервые 100 дней Трампа. Выдуманное число в реальной политике
ВашингтонСША Хроники турбулентной Америки Политика
NB!
01.05.17
Макрон не исключает выхода Франции из Евросоюза
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
01.05.17
Станислав СтремидловскийКатолическая церковь во Франции: «Наша демократия сошла с ума»
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
01.05.17
«Да здравствует Интернационал!» или Первомай в столице
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
01.05.17
Марина Каширская«Каждый делает по винтику — и получается самолет»
ВоронежРоссия 1 мая 2017 года Экономика
NB!
01.05.17
Марина КаширскаяКто провожает самолеты
ВоронежРоссия 1 мая 2017 года Экономика
NB!
01.05.17
Светлана ИвановаПосадка виноградников: рождение лозы в крымской Балаклаве
БалаклаваКрымРоссия 1 мая 2017 года Экономика
NB!
01.05.17
Марат ШибутовЗачем Казахстану тело Ленина? Обзор СМИ
АстанаКазахстан Политическая жизнь Казахстана Политика
NB!
01.05.17
Виктория ИвановскаяСвалки Ставрополя: посчитать сложно, победить невозможно – фоторепортаж
СтавропольРоссия Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора Общество
NB!
01.05.17
Первомай: праздник, которого нет
ВаниноХабаровский крайРоссия 1 мая 2017 года Общество
NB!
01.05.17
Еще одна заявка украинских раскольников на официальный статус
ТбилисиГрузия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
01.05.17
Бомбардировка Герники как символ «нового порядка»
ГерникаИспания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
01.05.17
Армяно-индийские отношения: интенсивного развития придется подождать
ЕреванАрмения Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
01.05.17
Баку подбивает Турцию на неоправданный риск
БакуАзербайджан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
01.05.17
Украина против «Газпрома»: крючкотворство и фантастические претензии
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
01.05.17
Анимэ в поисках ответов на проклятые вопросы
ТокиоЯпония Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
01.05.17
Художник, создавший символы свободы и неизбежности борьбы за нее
ПарижФранция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
01.05.17
Будущее: Человек модульного типа и одноразового использования
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
01.05.17
Юрий БаранчикРазводка Японии и Южной Кореи: в чем взаимный интерес США и Китая
ПекинКитай Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
01.05.17
Голый зад в Владимиро-Суздальском музее-заповеднике: невозможное возможно
ВладимирРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
01.05.17
Повлияют ли рейтинги губернаторов на итоги президентских выборов?
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
ещё главное