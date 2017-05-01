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Страны Центральной Азии и Япония обсудят в Ашхабаде вопросы сотрудничества

Политика

По итогам 2016 года двусторонний узбекско-японский товарооборот составил 259,7 миллионов долларов

Ташкент, 1 мая 2017, 13:30 — REGNUM  Делегация Узбекистана 1 мая во главе с министром иностранных дел Абулазизом Камиловым принимает участие в шестом совещании министров иностранных дел Диалога «Центральная Азия + Япония» в Ашхабаде, сообщает МИД Узбекистана.

«В рамках пребывания узбекской делегации планируется также проведение ряда двусторонних встреч и переговоров», говорится в сообщении.

В частности, накануне, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и его японский коллега Фумио Кисидой обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственных отношений, в том числе в формате Диалога «Центральная Азия + Япония».

Министры подтвердили заинтересованность обеих стран в наращивании взаимовыгодного стратегического партнерства в различных сферах, наполнении его практическим содержанием, в том числе за счет привлечения ведущих японских компаний в перспективные секторы экономики Узбекистана и реализации совместных высокотехнологичных инвестиционных проектов.

Туркмения с 2014 года председательствует в диалоге «Центральная Азия + Япония», передает корреспондент ИА REGNUM.

По официальным данным, по итогам 2016 года двусторонний узбекско-японский товарооборот составил 259,7 миллионов долларов.

В Узбекистане создано 10 совместных с этой страной предприятий, аккредитовано 13 представительств японских компаний.

Общий объем финансово-технического содействия Японии Узбекистану составил более 4,1 миллиарда долларов. Благодаря финансово-техническому содействию Японии в Узбекистане реализован целый ряд социально-значимых и инфраструктурных проектов в сферах здравоохранения, образования, энергетики, транспорта, телекоммуникаций и других направлениях.

С 1999 года в Узбекистане осуществляют деятельность региональные офисы Японского Агентства по международному сотрудничеству (ДЖАЙКА) и Японской организации внешней торговли (ДЖЕТРО), а также Узбекско-японский центр.

Примером успешного взаимодействия может служить сотрудничество между АК «Узавтосаноат» и японской компанией «Исудзу». На базе агрегатов «Исудзу» выпущено около 10 тысячи автобусов и более 11 тысяч грузовых автомобилей. Освоено производство новых моделей грузовых автомобилей, работающих на природном газе.

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Экономика Узбекистана
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