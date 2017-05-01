Понедельник, 1 Мая 2017 года
12:35:20 МСК

Первомайское шествие в Саратове прошло по главной улице с оркестром

Политика

1 мая демонстрация в Саратове прошла под единым девизом профсоюзов страны «За достойную работу, зарплату, жизнь!»

12
Первомайская демонстрация в Саратове
Иллюстрация: Дмитрий Олейник
Первомайская демонстрация в Саратове

Саратов, 1 мая 2017, 12:28 — REGNUM  В Саратове 1 мая под оркестр в общей колонне по проспекту Кирова прошли представители саратовских профсоюзов, органов власти, трудящиеся, ветераны труда, студенты вузов, а также политические партии и общественные организации, поддерживающие позицию профсоюзов. Всего в первомайской акции участвовали около 10 тысяч человек, сообщает ИА REGNUM.

«Участие в первомайской акции — это возможность проявить солидарность всем трудящимся в отстаивании своих трудовых прав, повод заявить как о достижениях, так и проблемах людей труда и выразить нашу позицию власти и работодателям. Мы показали, что верим в успешное развитие нашего дома — Саратовской области и продемонстрируем нашу готовность к совместной работе по дальнейшему улучшению качества жизни трудящихся», — прокомментировал председатель Федерации профсоюзных организаций Саратовской области Михаил Ткаченко.

Колонна трудовых коллективов прошла по проспекту Кирова до консерватории имени А.Г. Шнитке. Шествие возглавил врио губернатора Валерий Радаев и представители политической элиты и лидеры общественных движений. Люди несли транспаранты «В России заработал — в Россию вложи», «Молодым — работу», «Антикризисные меры в интересах человека труда», «Финансисты, не губите образование».

По информации мэрии Саратова, 1 мая в городском саду «Липки» в рамках проекта «Библиотека под открытым небом» открылся летний читальный зал Центральной городской библиотеки. На Театральная площадь на весь день предоставлена клубам авиа‑ и судомоделирования, которые организовали разные тематические зоны: технического и декоративно-прикладного искусства, художественного творчества, спортивную площадку.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
1 мая 2017 года
Главное сегодня
NB!
01.05.17
Станислав СтремидловскийКатолическая церковь во Франции: «Наша демократия сошла с ума»
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
01.05.17
«Да здравствует Интернационал!» или Первомай в столице
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
01.05.17
Марина Каширская«Каждый делает по винтику ‑ и получается самолет»
ВоронежРоссия 1 мая 2017 года Экономика
NB!
01.05.17
Анна Кумицкая«Железная дорога — это не только машинисты и проводники»
МичуринскТамбовская областьРоссия 1 мая 2017 года Общество
NB!
01.05.17
Марина КаширскаяКто провожает самолеты
ВоронежРоссия 1 мая 2017 года Экономика
NB!
01.05.17
Светлана ИвановаПосадка виноградников: рождение лозы в крымской Балаклаве
БалаклаваКрымРоссия 1 мая 2017 года Экономика
NB!
01.05.17
Виктория ИвановскаяСвалки Ставрополя: посчитать сложно, победить невозможно – фоторепортаж
СтавропольРоссия Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора Общество
NB!
01.05.17
Первомай: праздник, которого нет
ВаниноХабаровский крайРоссия 1 мая 2017 года Общество
NB!
01.05.17
Еще одна заявка украинских раскольников на официальный статус
ТбилисиГрузия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
01.05.17
Нефть и газ Казахстана: тенденции и перспективы
АстанаКазахстан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
01.05.17
Бомбардировка Герники как символ «нового порядка»
ГерникаИспания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
01.05.17
Армяно-индийские отношения: интенсивного развития придется подождать
ЕреванАрмения Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
01.05.17
Украина против «Газпрома»: крючкотворство и фантастические претензии
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
01.05.17
Анимэ в поисках ответов на проклятые вопросы
ТокиоЯпония Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
01.05.17
Художник, создавший символы свободы и неизбежности борьбы за нее
ПарижФранция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
01.05.17
Комедия для перенапрягшегося мозга: без претензий и намеков на смысл
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
01.05.17
Будущее: Человек модульного типа и одноразового использования
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
01.05.17
Юрий БаранчикРазводка Японии и Южной Кореи: в чем взаимный интерес США и Китая
ПекинКитай Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
01.05.17
Повлияют ли рейтинги губернаторов на итоги президентских выборов?
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
01.05.17
Молдавия: 39% — за ЕС, 40% — за ЕАЭС, 61% — за Путина
КишинёвМолдавия Внешняя политика Молдавии Общество
NB!
30.04.17
Михаил АлександровВойна России и США на Ближнем Востоке: сценарий из недалекого будущего III
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
30.04.17
Виктория ИвановскаяДети говорят о войне: акция памяти на Ставрополье — фоторепортаж
СтавропольРоссия День Победы Общество
ещё главное