Первомайское шествие в Саратове прошло по главной улице с оркестром

Саратов, , 12:28 — REGNUM В Саратове 1 мая под оркестр в общей колонне по проспекту Кирова прошли представители саратовских профсоюзов, органов власти, трудящиеся, ветераны труда, студенты вузов, а также политические партии и общественные организации, поддерживающие позицию профсоюзов. Всего в первомайской акции участвовали около 10 тысяч человек, сообщает ИА REGNUM.

«Участие в первомайской акции — это возможность проявить солидарность всем трудящимся в отстаивании своих трудовых прав, повод заявить как о достижениях, так и проблемах людей труда и выразить нашу позицию власти и работодателям. Мы показали, что верим в успешное развитие нашего дома — Саратовской области и продемонстрируем нашу готовность к совместной работе по дальнейшему улучшению качества жизни трудящихся», — прокомментировал председатель Федерации профсоюзных организаций Саратовской области Михаил Ткаченко.

Колонна трудовых коллективов прошла по проспекту Кирова до консерватории имени А.Г. Шнитке. Шествие возглавил врио губернатора Валерий Радаев и представители политической элиты и лидеры общественных движений. Люди несли транспаранты «В России заработал — в Россию вложи», «Молодым — работу», «Антикризисные меры в интересах человека труда», «Финансисты, не губите образование».

По информации мэрии Саратова, 1 мая в городском саду «Липки» в рамках проекта «Библиотека под открытым небом» открылся летний читальный зал Центральной городской библиотеки. На Театральная площадь на весь день предоставлена клубам авиа‑ и судомоделирования, которые организовали разные тематические зоны: технического и декоративно-прикладного искусства, художественного творчества, спортивную площадку.