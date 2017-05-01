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По Невскому проспекту маршируют в защиту Петербурга

Политика

Первомайская колонна объединила оппозиционеров и градозащитников

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Градозащитная колонна на Первомае
Карина Саввина © ИА REGNUM
Градозащитная колонна на Первомае

Санкт-Петербург, 1 мая 2017, 12:11 — REGNUM  Защитники Исаакиевского собора, Пулковской обсерватории, Охтинского мыса, Российской национальной библиотеки и другие гражданские активисты выступили единой колонной на первомайской демонстрации в Санкт-Петербурге.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, они начали движение от БКЗ «Октябрьский» и планируют по Невскому проспекту добраться до Марсова поля, где состоится градозащитный митинг.

В авангарде колонны растяжку «Марш в защиту Петербурга» несут около 20 человек, среди которых депутаты Заксобрания Алексей Ковалев, Оксана Дмитриева и Михаил Амосов, они координируют движение флангов.

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«Марш в защиту Петербурга» вышел на Невский проспект
Карина Саввина © ИА REGNUM
«Марш в защиту Петербурга» вышел на Невский проспект

Вместо обилия партийных флагов «Справедливой России», «Яблока» и «Партии роста» в голове колонны видны лишь флаги Петербурга, воздушные шары. Люди шествуют с самодельными плакатами «Исаакий — музей, а не ларек Гундяева», «Защитим Пулковскую обсерваторию», «Охтинскому мысу — парк и музей», «Публичная библиотека — не прачечная» и другими.

В колонне также следуют противники системы «Платон», уплотнительной застройки, а также активисты ряда общественных движений, которым не согласовали отдельные шествия в этот день.

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Участники первомайской манифестации в Петербурге выступили против «Платона»
Карина Саввина © ИА REGNUM
Участники первомайской манифестации в Петербурге выступили против «Платона»

Люди скандируют «Исаакий — музей», «Это наш город!», слушают песни барда Александра Городницкого из репродукторов.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербург отмечает Первомай шествиями партий и профсоюзов

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1 мая 2017 года
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