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Грузия отметила 26-летие Вооруженных сил

Политика

Праздничные мероприятия прошли в Гори и Вазиани

Тбилиси, 1 мая 2017, 11:48 — REGNUM  30 апреля Грузия отметила 26-летие своих Вооруженных сил. По информации оборонного ведомства, в Гори и Вазиани прошли праздничные мероприятия, в которых приняли участие премьер-министр, президент и представители правительства страны.

Горийскую 1-ю пехотную бригаду премьер Георгий Квирикашвили посетил вместе с сыном. Он возложил венок к мемориалу погибшим военнослужащим и обратился с речью к участникам миссии «Твердая поддержка», которые недавно вернулись из Афганистана.

«Поздравляю вас с 26-летием Вооруженных сил Грузии. Эти 26 лет для нашей страны, наших Вооруженных сил были полны множества вызовов, и грузинская армия сыграла очень важную роль в процессе формирования независимой демократической Грузии. Мы помним много примеров героизма, совершенного за эти годы. Вы исполняете самое почетное дело за Земле», — заявил военнослужащим премьер и еще раз поздравил участников миротворческой миссии с благополучным возвращением на родину и пожелал им светлого и счастливого будущего.

После этого Георгий Квирикашвили вместе с сыном принял участие в церемонии посадки саженцев на аллее героев на территории военной базы, осмотрел выставку боевой техники. В рамках праздничных мероприятий на базе прошли спортивные соревнования и концерт.

На праздновании Дня Вооруженных сил в Гори также присутствовали министр обороны Грузии Леван Изория, начальник Генштаба бригадный генерал Владимир Чачибая, председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили, представители министерства обороны, Генштаба, местных властей, члены семей военнослужащих.

Торжественные мероприятия в связи с Днем Вооруженных сил прошли и на территории 4-й механизированной бригады в Вазиани. В этих мероприятиях вместе с министром обороны принимал участие президент Грузии Георгий Маргвелашвили. В рамках торжеств на территории бригады был открыт мемориал героям, погибшим в борьбе за территориальную целостность и в международных миссиях.

Затем состоялась церемония принятия присяги, в результате которой ряды грузинской армии пополнили 263 новобранца. Они завершили трехмесячный курс боевой подготовки и будут распределены по различным подразделениям, где прослужат оставшиеся 9 месяцев.

Президент, министр обороны и начальник Генштаба обратились к военнослужащим и поздравили их с праздником. Праздничные мероприятия завершились церемонией награждения отличившихся военнослужащих и премьерой песни, посвященной Вооруженным силам Грузии. Позднее гости посетили выставку военной техники, устроенную на территории военной базы.

В декабре 1990 года постановлением Верховного Совета Грузии при министерстве внутренних дел страны были созданы внутренние войска — Национальная гвардия. Дальнейшее развитие грузинской армии происходило на основе этих войск. 24 апреля 1991 года кабинет министров Грузии издал распоряжение о призыве на обязательную военную службу. А 30 апреля официально начался призыв в грузинскую армию, и именно этот день отмечается в Грузии как День Вооруженных сил страны.

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Армия Грузии
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