Директор ЦРУ прибыл с тайным визитом в Южную Корею

Сеул, , 11:39 — REGNUM Директор Центрального разведывательного управления США Майкл Помпео прибыл в Республику Корея (Южная Корея) с неофициальным визитом. Об этом сегодня, 1 мая, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на правительственный источник.

Сообщается, что Помпео прибыл в Сеул 1 мая и пробудет там до 2 мая. Официально визит главы ЦРУ в Южную Корею не анонсировался, однако южнокорейские СМИ предполагают, что целью визита является координация подходов двух стран к действиям Северной Кореи.

Уточняется, что Помпео уже провел ряд встреч с южнокорейскими чиновниками, а также с главой Национального агентства разведки Южной Кореи.

Информация о том, что Помпео мог встречаться с кандидатами на пост президента Южной Кореи, досрочные выборы которого состоялся 9 мая, не поступала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на фоне роста напряженности вокруг ядерной программы КНДР, в Южную Корею за последние два месяца нанесли визиты государственный секретарь США Рекс Тиллерсон и вице-президент США Майкл Пенс.