Понедельник, 1 Мая 2017 года
12:33:22 МСК

Директор ЦРУ прибыл с тайным визитом в Южную Корею

Политика

Визит продлится два дня

Сеул, 1 мая 2017, 11:39 — REGNUM  Директор Центрального разведывательного управления США Майкл Помпео прибыл в Республику Корея (Южная Корея) с неофициальным визитом. Об этом сегодня, 1 мая, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на правительственный источник.

Сообщается, что Помпео прибыл в Сеул 1 мая и пробудет там до 2 мая. Официально визит главы ЦРУ в Южную Корею не анонсировался, однако южнокорейские СМИ предполагают, что целью визита является координация подходов двух стран к действиям Северной Кореи.

Уточняется, что Помпео уже провел ряд встреч с южнокорейскими чиновниками, а также с главой Национального агентства разведки Южной Кореи.

Информация о том, что Помпео мог встречаться с кандидатами на пост президента Южной Кореи, досрочные выборы которого состоялся 9 мая, не поступала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на фоне роста напряженности вокруг ядерной программы КНДР, в Южную Корею за последние два месяца нанесли визиты государственный секретарь США Рекс Тиллерсон и вице-президент США Майкл Пенс.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ядерная программа Северной Кореи
Главное сегодня
NB!
01.05.17
Станислав СтремидловскийКатолическая церковь во Франции: «Наша демократия сошла с ума»
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
01.05.17
«Да здравствует Интернационал!» или Первомай в столице
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
01.05.17
Марина Каширская«Каждый делает по винтику ‑ и получается самолет»
ВоронежРоссия 1 мая 2017 года Экономика
NB!
01.05.17
Анна Кумицкая«Железная дорога — это не только машинисты и проводники»
МичуринскТамбовская областьРоссия 1 мая 2017 года Общество
NB!
01.05.17
Марина КаширскаяКто провожает самолеты
ВоронежРоссия 1 мая 2017 года Экономика
NB!
01.05.17
Светлана ИвановаПосадка виноградников: рождение лозы в крымской Балаклаве
БалаклаваКрымРоссия 1 мая 2017 года Экономика
NB!
01.05.17
Виктория ИвановскаяСвалки Ставрополя: посчитать сложно, победить невозможно – фоторепортаж
СтавропольРоссия Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора Общество
NB!
01.05.17
Первомай: праздник, которого нет
ВаниноХабаровский крайРоссия 1 мая 2017 года Общество
NB!
01.05.17
Еще одна заявка украинских раскольников на официальный статус
ТбилисиГрузия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
01.05.17
Нефть и газ Казахстана: тенденции и перспективы
АстанаКазахстан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
01.05.17
Бомбардировка Герники как символ «нового порядка»
ГерникаИспания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
01.05.17
Армяно-индийские отношения: интенсивного развития придется подождать
ЕреванАрмения Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
01.05.17
Украина против «Газпрома»: крючкотворство и фантастические претензии
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
01.05.17
Анимэ в поисках ответов на проклятые вопросы
ТокиоЯпония Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
01.05.17
Художник, создавший символы свободы и неизбежности борьбы за нее
ПарижФранция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
01.05.17
Комедия для перенапрягшегося мозга: без претензий и намеков на смысл
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
01.05.17
Будущее: Человек модульного типа и одноразового использования
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
01.05.17
Юрий БаранчикРазводка Японии и Южной Кореи: в чем взаимный интерес США и Китая
ПекинКитай Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
01.05.17
Повлияют ли рейтинги губернаторов на итоги президентских выборов?
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
01.05.17
Молдавия: 39% — за ЕС, 40% — за ЕАЭС, 61% — за Путина
КишинёвМолдавия Внешняя политика Молдавии Общество
NB!
30.04.17
Михаил АлександровВойна России и США на Ближнем Востоке: сценарий из недалекого будущего III
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
30.04.17
Виктория ИвановскаяДети говорят о войне: акция памяти на Ставрополье — фоторепортаж
СтавропольРоссия День Победы Общество
ещё главное