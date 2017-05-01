Петербург отмечает Первомай шествиями партий и профсоюзов

Санкт-Петербург, , 10:53 — REGNUM В Петербурге началась первомайская демонстрация по Невскому проспекту. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в голове колонны собрались представители Ленинградской федерации профсоюзов, ФНПР, Общероссийского народного фронта. Они стартовали от дома номер 100 по Невскому проспекту в направлении Дворцовой площади.

В авангарде колонны — растяжки со стандартными для этого дня лозунгами «1 мая — праздник весны и труда», «Мир, труд, май!», «За достойную работу, зарплату, жизнь!».

Вот главе колонны шествуют губернатор Георгий Полтавченко, спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров, вице-губернатор Игорь Албин, депутаты Законодательного собрания, начальник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Сергей Умнов, а также духовой оркестр.

Следом за профсоюзами идут колонны партии «Единая Россия», ее районных отделений, а также участники с флагами «Молодой гвардии Единой России».

Колонна профсоюзов и единороссов прошествует до Дворцовой площади, где состоится митинг, посвященный первомайскому празднику.

Отметим, что на официальных сайтах Ленинградской федерации профсоюзов и петербургской организации партии «Единая Россия» по неизвестной причине не нашлось места даже для анонса сегодняшних первомайских мероприятий.

Свои праздничные колонны намерены провести 1 мая по Невскому проспекту ЛДПР, КПРФ и ряд других политических партий и движений. Кроме того, будет сформирована колонна градозащитников, которая выступит под лозунгами сохранения светского статуса Исаакиевского собора, защиты Российской национальной библиотеки и Пулковской обсерватории.