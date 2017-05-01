В Москве проходит первомайская демонстрация

Москва, , 10:41 — REGNUM В Москве началось шествие, посвященное Дню весны и труда, организованное профсоюзами столицы. Об этом сегодня, 1 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Массовая акция проходит под лозунгом «За достойный труд, зарплату, жизнь». Шествие проходит по улице Большая Ордынка через Москворецкий мост. Затем участники демонстрации собираются на Красной площади.

В мероприятии принимают участие представители всех профсоюзов Москвы, трудящиеся из Подмосковья, студенты, ветераны, представители парламентских партий.

Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков заявил, что трудящиеся выходят на демонстрации, так как каждому человеку необходима достойная жизнь.

Шмаков отметил, что тот вариант глобализации, который сейчас воплощается в жизнь, приносит нищету во все страны, в том числе, в Россию.