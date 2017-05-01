Эскадра Тихоокеанского флота РФ покинула вьетнамский порт Камрань

Камрань, Вьетнам, , 09:07 — REGNUM Боевая эскадра Тихоокеанского флота (ТОФ) России, в составе которой находится гвардейский ракетный крейсер «Варяг», завершила свой визит во вьетнамский порт Камрань и уже вышла в открытое море. Об этом сегодня, 1 мая, сообщил журналистам представитель ТОФ капитан второго ранга Владимир Матвеев.

Он напомнил, что эскадра ТОФ выполняет задачи дальнего похода в соответствии с планом международного военного сотрудничества ВС РФ с 1 апреля 2017 года.

В ходе океанского плавания корабли заходили в порты Пусан (Южная Корея) и Манила (Филиппины). Матвеев отметил, что основная цель этого похода, который будет продолжатся более двух месяцев — это развитие военно-морского сотрудничества с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Сегодня отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе флагмана ТОФ гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и морского танкера «Печенга» завершил визит в порт Камрань», — сказал капитан Матвеев.

В рамках визита в Камрань российские моряки встречались с командующим 4-м военно-морским районом Военно-морских сил Вьетнама, руководством народного комитета провинции Кханьхоа и приняли участие в церемонии возложения венков к мемориалу «Камрань».

Кроме того, российские моряки приняли участие в культурно-досуговых мероприятиях совместно с вьетнамскими военнослужащими, а также осмотрели достопримечательности порта Камрань.

Стоит отметить, что дальний поход эскадры ТОФ проходит в обстановке роста напряженности вокруг Северной Кореи. В Японское море несколько дней назад вошла эскадра ВМС США, в составе которой находится ударный атомный авианосец «Карл Винсон». Ожидается, что американские корабли примут участие в военных учениях ВМС Японии. Учения призваны продемонстрировать руководству Северной Кореи военную мощь США и их сателлитов, а также решимость американского руководства на силовой сценарий решения проблемы северокорейского ядерного оружия.