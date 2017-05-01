Тони Блэр возвращается в политику

Лондон, , 08:02 — REGNUM Бывший премьер-министр Великобритании, член Лейбористской партии Тони Блэр заявил о намерении вернуться в большую политику. Об этом сегодня, 1 мая, сообщают британские СМИ.

Блэр заявил, что его возвращение в политику связано в первую очередь с выходом Великобритании из Европейского союза. «Я не хочу оставаться безмолвным в исторический момент: это означало бы, что мне нет дела до страны. А это не так», — пояснил бывший премьер-министр.

Он подчеркнул, что процедура выхода Великобритании из Евросоюза будет сложной и потребует от Соединенного королевства больших политических усилий. Ещё в феврале 2017 года Блэр выступил против Brexit, так как разрыв экономических связей с ЕС нанесет колоссальный ущерб британской экономике.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года премьер-министр Тереза Мэй (Консервативная партия) официально запустила процедуру Brexit. Британскому правительству предстоят сложные переговоры с Евросоюзом о параметрах выхода Соединенного королевства из наднационального объединения.

Переговоры предстоят напряженные, так как Лондон хочет выйти из ЕС с минимальными потерями, а по возможности забрать свою долю в евросоюзных фондах. Брюссель наоборот хочет заставить Великобританию заплатить за выход внушительную сумму, выплата которой нанесет серьезный ущерб британской экономике. Важным вопросом также является обсуждение параметров взаимодействия Великобритании с ЕС после выхода.

Что касается Блэра, то он был премьер-министром Великобритании с 1997 по 2007 годы. Он является рекордсменом среди британских лейбористов по продолжительности пребывания во главе партии. В XX веке только Блэр и Маргарет Тэтчер оставались у власти в течение трёх всеобщих избирательных кампаний.

Блэр был известен очень лояльным отношением к США и всегда крайне трепетно относился к британо-американским отношениям. СМИ даже дали ему обидное прозвище — «пудель Буша», за то что Блэр вел Великобританию в фарватере американской внешней политики.

Блэр был одним из первых, кто поддержал американское вторжение в Ирак и Афганистан и отправил в эти страны крупные воинские контингенты. Когда выяснилось, что никаких реальных оснований для вторжения нет и в Ираке не было найдено химическое оружие, политическая репутация Блэра сильно пострадала.