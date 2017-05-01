Понедельник, 1 Мая 2017 года
09:32:41 МСК

Тони Блэр возвращается в политику

Политика

После Блэра британские лейбористы не смогли найти убедительного лидера

Тони Блэр
World Travel & Tourism Council
Тони Блэр

Лондон, 1 мая 2017, 08:02 — REGNUM  Бывший премьер-министр Великобритании, член Лейбористской партии Тони Блэр заявил о намерении вернуться в большую политику. Об этом сегодня, 1 мая, сообщают британские СМИ.

Блэр заявил, что его возвращение в политику связано в первую очередь с выходом Великобритании из Европейского союза. «Я не хочу оставаться безмолвным в исторический момент: это означало бы, что мне нет дела до страны. А это не так», — пояснил бывший премьер-министр.

Он подчеркнул, что процедура выхода Великобритании из Евросоюза будет сложной и потребует от Соединенного королевства больших политических усилий. Ещё в феврале 2017 года Блэр выступил против Brexit, так как разрыв экономических связей с ЕС нанесет колоссальный ущерб британской экономике.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года премьер-министр Тереза Мэй (Консервативная партия) официально запустила процедуру Brexit. Британскому правительству предстоят сложные переговоры с Евросоюзом о параметрах выхода Соединенного королевства из наднационального объединения.

Переговоры предстоят напряженные, так как Лондон хочет выйти из ЕС с минимальными потерями, а по возможности забрать свою долю в евросоюзных фондах. Брюссель наоборот хочет заставить Великобританию заплатить за выход внушительную сумму, выплата которой нанесет серьезный ущерб британской экономике. Важным вопросом также является обсуждение параметров взаимодействия Великобритании с ЕС после выхода.

Что касается Блэра, то он был премьер-министром Великобритании с 1997 по 2007 годы. Он является рекордсменом среди британских лейбористов по продолжительности пребывания во главе партии. В XX веке только Блэр и Маргарет Тэтчер оставались у власти в течение трёх всеобщих избирательных кампаний.

Блэр был известен очень лояльным отношением к США и всегда крайне трепетно относился к британо-американским отношениям. СМИ даже дали ему обидное прозвище — «пудель Буша», за то что Блэр вел Великобританию в фарватере американской внешней политики.

Блэр был одним из первых, кто поддержал американское вторжение в Ирак и Афганистан и отправил в эти страны крупные воинские контингенты. Когда выяснилось, что никаких реальных оснований для вторжения нет и в Ираке не было найдено химическое оружие, политическая репутация Блэра сильно пострадала.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внутренняя политика Великобритании
Главное сегодня
NB!
01.05.17
Зачем Казахстану тело Ленина? Обзор СМИ
АстанаКазахстан Политическая жизнь Казахстана Политика
NB!
01.05.17
Виктория ИвановскаяСвалки Ставрополя: посчитать сложно, победить невозможно – фоторепортаж
СтавропольРоссия Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора Общество
NB!
01.05.17
Еще одна заявка украинских раскольников на официальный статус
ТбилисиГрузия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
01.05.17
Нефть и газ Казахстана: тенденции и перспективы
АстанаКазахстан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
01.05.17
Бомбардировка Герники как символ «нового порядка»
ГерникаИспания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
01.05.17
Армяно-индийские отношения: интенсивного развития придется подождать
ЕреванАрмения Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
01.05.17
Украина против «Газпрома»: крючкотворство и фантастические претензии
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
01.05.17
Анимэ в поисках ответов на проклятые вопросы
ТокиоЯпония Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
01.05.17
Художник, создавший символы свободы и неизбежности борьбы за нее
ПарижФранция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
01.05.17
Комедия для перенапрягшегося мозга: без претензий и намеков на смысл
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
01.05.17
Будущее: Человек модульного типа и одноразового использования
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
01.05.17
Юрий БаранчикРазводка Японии и Южной Кореи: в чем взаимный интерес США и Китая
ПекинКитай Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
01.05.17
Повлияют ли рейтинги губернаторов на итоги президентских выборов?
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
01.05.17
Молдавия: 39% — за ЕС, 40% — за ЕАЭС, 61% — за Путина
КишинёвМолдавия Внешняя политика Молдавии Общество
NB!
30.04.17
Михаил АлександровВойна России и США на Ближнем Востоке: сценарий из недалекого будущего III
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
30.04.17
Виктория ИвановскаяДети говорят о войне: акция памяти на Ставрополье — фоторепортаж
СтавропольРоссия День Победы Общество
NB!
30.04.17
Андрей КадомцевДружба США и Китая: пугающая реальность или сиюминутная конъюнктура?
МоскваРоссия Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
30.04.17
Анатолий КошкинИзнасилованная Окинава
ТокиоЯпония Военный альянс США и Японии Общество
NB!
30.04.17
Неделя в НХЛ: полуфинал Кубка Стэнли — в самом разгаре
ВашингтонСША Хоккей Спорт
NB!
30.04.17
«Спартак» второй раз в сезоне обыграл ЦСКА
МоскваРоссия Футбол Спорт
NB!
30.04.17
Марат ШибутовКак Данияр Акишев управляет Национальным банком Казахстана
АстанаКазахстан Экономика Казахстана Экономика
NB!
30.04.17
Украина готовится к авиационной атаке на Донбасс
КраматорскУкраина Гражданская война на Украине Политика
ещё главное