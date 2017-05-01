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Сирийская вооруженная оппозиция едет на переговоры в Астану

Политика

Переговорный процесс идет медленно и безрезультатно

Астана, 1 мая 2017, 07:44 — REGNUM  Представители так называемой сирийской вооруженной оппозиции согласились приехать в Астану (Казахстан) для участия в очередном раунде межсирийских переговоров. Об этом сегодня, 1 мая, пишет «Российская газета» со ссылкой на представителя делегации вооруженной сирийской оппозиции Фатех Хассуна.

Он сообщил, что официальное приглашение для участия в межсирийских мирных переговоров в Астане делегация вооруженной оппозиции получила от Российско Федерации в устной форме.

«На данный момент нет ни одного голоса против поездки. Мы надеемся, что Россия будет гарантом процесса, а не стороной, и это поможет улучшить обстановку на земле», — сказал Хассун.

Напомним, очередной раунд межсирийских мирных переговоров в Астане должен состоятся 3−4 мая. На переговорах стороны сирийского конфликта при участии международных посредников будут обсуждать вопросы, связанные с процессом политического урегулирования, а также максимально эффективно взаимодействовать в плане закрепления режима прекращения боевых действий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отряды так называемой вооруженной сирийской оппозиции не являются самостоятельной силой и подчиняются своим кураторам из Саудовской Аравии, стран Персидского залива, Турции и США. Из этих стран оппозиция получает оружие и финансирование.

Перед началом очередного раунда межсирийских мирных переговоров Россия добивается от Запада и его союзников на Ближнем Востоке согласия на очередную попытку запуска политического процесса урегулирования конфликта в Сирии. Затем сирийское правительство вступает в переговоры с оппозицией, контролируемой Западом.

Обычно такие переговоры ни к чему не приводят, так как Западу нужно продолжение войны в Сирии вплоть до свержения законного правительства и президента.

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