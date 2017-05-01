Понедельник, 1 Мая 2017 года
08:02:04 МСК

В Латвию прибыли канадские военные инженеры строить базу НАТО

Политика

Североатлантический альянс наращивает свое военное присутствие у границ России

Рига, 1 мая 2017, 07:25 — REGNUM  Инженерное подразделение Вооруженных сил Канады численностью в 50 военнослужащих прибыло в Латвию для строительства базы военного блока НАТО. Об этом сегодня, 1 мая, сообщает CBC News.

Сообщается, что речь идет о небольшом военном городке на 500 солдат. Как заявил командир канадского инженерного подразделения подполковник Крис Коттон, в этом военном городке будет все, что необходимо для проживания гарнизона — кухни, системы электро‑ и водоснабжения, интернет, спортзалы и другие объекты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после того, как на Украине был совершен государственный переворот, а Крым вернулся в состав РФ, Североатлантический альянс заявил о возобновлении политики сдерживания России.

В рамках этой политики на саммите военного блока НАТО в Варшаве было принято решение о значительном усилении военного присутствия и военной инфраструктуры альянса в Восточном Европе вдоль границ с Россией.

Чтобы усилить военное присутствие на границах с Россией, руководство альянса решило разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше многонациональные батальоны на основе ротации.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обострение отношений России и НАТО
Главное сегодня
NB!
01.05.17
Еще одна заявка украинских раскольников на официальный статус
ТбилисиГрузия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
01.05.17
Нефть и газ Казахстана: тенденции и перспективы
АстанаКазахстан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
01.05.17
Бомбардировка Герники как символ «нового порядка»
ГерникаИспания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
01.05.17
Армяно-индийские отношения: интенсивного развития придется подождать
ЕреванАрмения Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
01.05.17
Баку подбивает Турцию на неоправданный риск
БакуАзербайджан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
01.05.17
Украина против «Газпрома»: крючкотворство и фантастические претензии
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
01.05.17
Художник, создавший символы свободы и неизбежности борьбы за нее
ПарижФранция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
01.05.17
Комедия для перенапрягшегося мозга: без претензий и намеков на смысл
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
01.05.17
Будущее: Человек модульного типа и одноразового использования
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
01.05.17
Юрий БаранчикРазводка Японии и Южной Кореи: в чем взаимный интерес США и Китая
ПекинКитай Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
01.05.17
Голый зад в Владимиро-Суздальском музее-заповеднике: невозможное возможно
ВладимирРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
01.05.17
Повлияют ли рейтинги губернаторов на итоги президентских выборов?
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
30.04.17
Михаил АлександровВойна России и США на Ближнем Востоке: сценарий из недалекого будущего III
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
30.04.17
Виктория ИвановскаяДети говорят о войне: акция памяти на Ставрополье — фоторепортаж
СтавропольРоссия День Победы Общество
NB!
30.04.17
Андрей КадомцевДружба США и Китая: пугающая реальность или сиюминутная конъюнктура?
МоскваРоссия Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
30.04.17
Анатолий КошкинИзнасилованная Окинава
ТокиоЯпония Военный альянс США и Японии Общество
NB!
30.04.17
В Калужской области скончался беженец с Донбасса, которому не дали убежища
КалугаРоссия Беженцы с Украины Происшествия
NB!
30.04.17
Неделя в НХЛ: полуфинал Кубка Стэнли — в самом разгаре
ВашингтонСША Хоккей Спорт
NB!
30.04.17
Марат ШибутовКак Данияр Акишев управляет Национальным банком Казахстана
АстанаКазахстан Экономика Казахстана Экономика
NB!
30.04.17
Украина готовится к авиационной атаке на Донбасс
КраматорскУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
30.04.17
Кирилл Джавлах Выборы в Иране: Джахангири в президенты, Рухани в рахбары?
ТегеранИран Внутренняя политика Ирана Политика
NB!
30.04.17
Столичная «кошмарная демонстрация обрубков»: инвалиды требуют войны
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
ещё главное