Белый дом рассмотрит возможность ужесточения закона о клевете

Вашингтон, , 06:27 — REGNUM

В Белом доме рассмотрели поправки к закону о клевете, однако говорить о том, как именно новая норма будет ограничивать свободу массмедиа, говорить еще преждевременно. Об этом 30 марта в интервью ABC News заявил глава администрации президента США Райнс Прибус.

«СМИ должны быть более ответственными при написании новостей», — считает представитель Белого дома. Особенно удручает практика отсылок к «неназванным» источникам.

Напомним, президент США Дональд Трамп предложил ужесточить законодательство о публикации заведомо ложных клеветнических сведений еще в марте. Ранее он неоднократно обвинял СМИ в публикации ложных новостей. Согласно действующему американскому законодательству, массмедиа пользуются некоторой защитой от судебных исков, благодаря первой поправке к конституции США о свободе слова, вероисповеданий и собраний.

Противостояние ряда СМИ и главы американского государства длится уже несколько месяцев. Дональд Трамп не присутствовал на прошедшем в субботу, 29 апреля, ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, назвав присутствовавших на нем «вашингтонским болотом».

В свою очередь, Прибус напомнил, что Белый дом устал от навязчивых новостей о якобы имеющихся связях Трампа с Россией.

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