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За сутки Россия передала нуждающимся в Сирии три тонны помощи

Политика

…в рамках шести гуманитарных акций

Москва, 1 мая 2017, 05:45 — REGNUM  

За истекшие сутки, 30 апреля, российский Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирии провел шесть гуманитарных акций, раздав три тонны помощи. Об этом 1 мая сообщается в ежедневном бюллетене центра, распространяемом пресс-службой министерства обороны РФ.

Пять гуманитарных акций было проведено в различных районах города Алеппо, где жителям раздавались горячая еда и продуктовые наборы (150 штук). Было роздано также 1,5 тонны хлеба.

В провинции Латакия местному населению было передано 350 продуктовых наборов.

Всего за сутки были роздано три тонны груза, помощь получили 1300 человек.

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