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В Белом доме ожидают критики Госдепа в связи с приглашением Дутерте

Политика

Недовольны «дружеской беседой» Трампа и президента Филиппин и правозащитные организации

Вашингтон, 1 мая 2017, 04:20 — REGNUM  Чиновники из администрации президента США готовятся к лавине критики, которая может обрушиться на главу Белого дома Дональда Трампа после приглашения в Вашингтон президента Филиппин Родриго Дутерте. Об этом 30 апреля сообщает The New York Times.

Сообщается, что «дружеская беседа», состоявшаяся днем ранее, 29 апреля, между лидерами США и Филиппин прошла без согласование с государственным департаментом США и советом национальной безопасности страны. Оба ведомства не ожидали приглашения Дутерте в Белый дом.

Кроме того, с критикой произошедшего выступили и представители правозащитных организаций. Так, глава азиатского отделения Human Rights Watch Джон Сифтон дал следующий комментарий по этому поводу: «По сути, признавая кровавую войну Дутерте с наркотиками, Трамп теперь морально соучаствует в будущих убийствах». Правозащитник добавил также, что Трампу «должно быть стыдно за себя», и выразил сомнения в том, что подобные качества могут быть присущи 45-му президенту США.

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп провел телефонный разговор с филиппинским лидеров 29 апреля. Стороны обсудили вопросы безопасности на фоне растущей угрозы со стороны КНДР. После чего президента США пригласил Родриго Дутерте посетить Белый дом.

Напомним, свою избирательную кампанию пришедший к власти в июне 2016 года Дутерте построил на обещаниях вести бескомпромиссную борьбу с наркоманией и наркомафией. После его избрания, полицейские и добровольческие дружины начали борьбу с распространителями наркотиков. По некоторым оценкам, в стране было убито несколько тысяч человек, предположительно связанных с наркобизнесом. Правозащитники обвиняют президента Филиппин во внесудебных расправах над людьми. Филиппинский лидер в ответ заявляет о том, что правоохранители убивают бандитов только из соображений самообороны.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп пригласил в Вашингтон президента Филиппин

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