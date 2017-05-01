Лидеры Таиланда и Сингапура приглашены в Белый дом президентом США

Вашингтон, , 01:29 — REGNUM Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с премьер-министром Таиланда Праютом Чан-Очи и его сингапурским коллегой Ли Сянлуном. Об этом 30 апреля сообщает агентство Reuters со ссылкой на сообщение пресс-службы Белого дома.

Во время беседы стороны обсудили проблемы безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона на фоне обострения отношений с Северной Кореей.

По итогам переговоров, Трамп пригласил лидеров Таиланда и Сингапура прибыть с визитом в Белый дом.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее, 29 апреля, президент США провел еще одну беседу с лидером азиатской страны. В разговоре с президентом Филиппин Родриго Дутерте Трамп также коснулся проблемы Северной Кореи.

Комментируя прошедшие переговоры президента США, глава аппарата Белого дома Райнс Прибус сообщил в интервью ABC: «Нам нужно сотрудничество на некотором уровне с таким количеством партнеров в регионе, которого мы сможем добиться». Активизация контактов с союзниками в Азии необходима для обсуждения северокорейской ядерной угрозы и совместного ей противодействия.

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