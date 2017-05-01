Понедельник, 1 Мая 2017 года
01:57:31 МСК

Сенатор РФ: Напрасно Вашингтон ожидает от Москвы «смены поведения»

Политика

«Обама пять лет ждал – не дождался»

Москва, 1 мая 2017, 00:45 — REGNUM  Ожидание от России «смены поведения», признаки которого, по словам помощника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера, ищут в Белом доме, является непродуктивным подходом. Соответствующий комментарий российский сенатор Алексей Пушков опубликовал 30 апреля на своей странице в сети Twitter.

«Обама ждал пять лет — не дождался, ушел. Непродуктивный подход», — подытожил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель администрации президента Макмастер заявил о том, что налаживание отношений в области совпадения интересов с Россией возможно. Однако ключевым условием для этого является «смена поведения» Москвы.

«Мы ищем признаки смены поведения; нам нужна (от Москвы) смена в заявлениях и природе отношений, но самое главное — это смена поведения», — заявил помощник президента США.

Макмастер подчеркнул, что «смену поведения» в Вашингтоне хотели бы видеть в позиции Москвы по Сирии и Афганистану.

Читайте также: Трамп: «Я буду действовать вместе с Россией»

Читайте ранее в этом сюжете: Советник Трампа: США ждут «смены поведения» России

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-американские отношения
Главное сегодня
NB!
01.05.17
Будущее: Человек модульного типа и одноразового использования
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
01.05.17
Юрий БаранчикРазводка Японии и Южной Кореи: в чем взаимный интерес США и Китая
ПекинКитай Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
01.05.17
Голый зад в Владимиро-Суздальском музее-заповеднике: невозможное возможно
ВладимирРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
01.05.17
Повлияют ли рейтинги губернаторов на итоги президентских выборов?
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
01.05.17
Молдавия: 39% — за ЕС, 40% — за ЕАЭС, 61% — за Путина
КишинёвМолдавия Внешняя политика Молдавии Общество
NB!
30.04.17
Михаил АлександровВойна России и США на Ближнем Востоке: сценарий из недалекого будущего III
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
30.04.17
Андрей КадомцевДружба США и Китая: пугающая реальность или сиюминутная конъюнктура?
МоскваРоссия Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
30.04.17
Анатолий КошкинИзнасилованная Окинава
ТокиоЯпония Военный альянс США и Японии Общество
NB!
30.04.17
В Калужской области скончался беженец с Донбасса, которому не дали убежища
КалугаРоссия Беженцы с Украины Происшествия
NB!
30.04.17
Неделя в НХЛ: полуфинал Кубка Стэнли — в самом разгаре
ВашингтонСША Хоккей Спорт
NB!
30.04.17
«Спартак» второй раз в сезоне обыграл ЦСКА
МоскваРоссия Футбол Спорт
NB!
30.04.17
Марат ШибутовКак Данияр Акишев управляет Национальным банком Казахстана
АстанаКазахстан Экономика Казахстана Экономика
NB!
30.04.17
Кирилл Джавлах Выборы в Иране: Джахангири в президенты, Рухани в рахбары?
ТегеранИран Внутренняя политика Ирана Политика
NB!
30.04.17
Столичная «кошмарная демонстрация обрубков»: инвалиды требуют войны
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
30.04.17
Анастасия Суховеркова«По закону» или «по понятиям»: как Великобритания уходит из ЕС
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
30.04.17
Станислав СтремидловскийВатикан напоминает Баку: Азербайджан – древняя страна христианства
БакуАзербайджан Главное о Ватикане Общество
NB!
30.04.17
Федор Годунов-Чердынцев, Алексей Никитин«Жизнь Чернышевского». Вторая серия
СаратовРоссия «Жизнь Чернышевского» в ИА REGNUM Культура
NB!
30.04.17
Елена ХаненковаАпология Германии: преступление, позор, покаяние
БерлинГермания Холокост Политика
NB!
30.04.17
Станислав ТарасовЕвросоюз не поддается давлению Эрдогана
МоскваРоссия Миграционная сделка ЕС — Турция Политика
NB!
30.04.17
Игорь Юдкевич, Дарья АлексееваПолитическая рулетка распоясавшихся игроманов
МоскваРоссия Карикатура REGNUM Политика
NB!
30.04.17
Леонид НерсисянШоу для юного зрителя: Украинские ракеты «Ольха» и «Гром-2»
КиевУкраина Военно-промышленный комплекс Политика
NB!
30.04.17
El País: «В Москве выселят 1,6 миллиона человек»
МадридИспания Расселение и снос пятиэтажек в Москве Общество
ещё главное