Сенатор РФ: Напрасно Вашингтон ожидает от Москвы «смены поведения»
«Обама пять лет ждал – не дождался»
Москва, 1 мая 2017, 00:45 — REGNUM Ожидание от России «смены поведения», признаки которого, по словам помощника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера, ищут в Белом доме, является непродуктивным подходом. Соответствующий комментарий российский сенатор Алексей Пушков опубликовал 30 апреля на своей странице в сети Twitter.
«Обама ждал пять лет — не дождался, ушел. Непродуктивный подход», — подытожил сенатор.Как сообщало ИА REGNUM, представитель администрации президента Макмастер заявил о том, что налаживание отношений в области совпадения интересов с Россией возможно. Однако ключевым условием для этого является «смена поведения» Москвы.
«Мы ищем признаки смены поведения; нам нужна (от Москвы) смена в заявлениях и природе отношений, но самое главное — это смена поведения», — заявил помощник президента США.
Макмастер подчеркнул, что «смену поведения» в Вашингтоне хотели бы видеть в позиции Москвы по Сирии и Афганистану.
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