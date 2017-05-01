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Посол Украины в Белоруссии: «Я не думаю, что минский процесс себя изжил»

Политика

«Минская площадка показывает свою необходимость»

Минск, 30 апреля 2017, 23:48 — REGNUM  Минская переговорная площадка по урегулированию ситуации в Донбассе все еще актуальна. Об этом, как передают Вести.Ru, сообщил посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим.

«Я не думаю, что минский процесс себя изжил, — говорит он. — Минская площадка показывает свою необходимость».

При этом посол Украины в Белоруссии также добавил, что каждая из сторон конфликта «шаг за шагом» отстаивает свою позицию, при этом «они находят компромисс».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 году Украина начала «антитеррористическую операцию» против собственного населения. В ответ республики провели референдум о самоопределении, на котором большинство жителей Донбасса высказались за отделение от Украины.

Позже были заключены Минские соглашения, предусматривающие дипломатическое решение военного конфликта за счет прекращения огня, отвода боевой техники от линии фронта и начала диалога между Украиной и Донбассом.

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