Андрей Кадомцев, , 21:16 — REGNUM

Одним из важнейших итогов первых 100 дней Дональда Трампа в качестве президента США является, по мнению комментаторов, установление неожиданно хороших отношений с руководством Китая. Вместе с тем, у многих в Азии «дружба» Си и Трампа вызывает растущую настороженность.

При всей дружественности установившихся между Пекином и Вашингтоном отношений, отмечает Цзянь Чзан (JianZhang), замдекана Школы гуманитарных и общественных наук Университета Нового Южного Уэльса при Академии вооруженных сил Австралии, китайские специалисты по США до сих пор гадают о глубинных мотивах политики Трампа в отношении КНР.

С одной стороны, выбор умеренного и конструктивного курса в отношении Китая после резкой риторики периода избирательной кампании был характерен для большинства президентов США в период после окончания Второй мировой войны. С другой стороны, многие в Пекине полагают, что в нынешнее время Китай и вправду может многое предложить Соединенным Штатам, в том числе в рамках объявленного Трампом курса «Америка прежде всего». Приоритет Америки в политике Белого дома, таким образом, вовсе не означает, что Китай должен непременно отойти на задний план. В конце концов, капиталы и промышленные изделия из КНР могут сыграть весьма значимую роль в выдвинутых Трампом инициативах в области модернизации американской инфраструктуры.

Проблема может быть как раз в том, полагает Стейн Тонессон в своём комментарии в норвежской Aftenposten, опубликованном в переводе на английский язык на сайте Института исследования проблем мира в Осло, что прямо сейчас Китай выигрывает от позиции Трампа больше, чем США от позиции Пекина.

Трамп, весьма вероятно, переоценивает возможности Китая по оказанию давления на Пхеньян. В последние годы, уверен Тонессон, политика КНР в отношении КНДР не отличалась эффективностью и успешностью. Более того, по сведениям норвежского эксперта, ряд китайских ученых-международников даже прямо критикуют своё правительство за то, что оно испортило отношения не только с Северной, но и с Южной Кореей.

Таким образом, подталкивая Китай к более активным действиям на Корейском полуострове, Трамп, хочет он того или нет, предоставляет КНР аргументы, позволяющие убедить Южную Корею отказаться от развертывания американской системы ПРО THAAD — так беспокоящей Поднебесную. На 09 мая в Южной Корее назначены президентские выборы, и один из двух основных кандидатов — Мун Джэин (MoonJae-in) — выступает против размещения THAAD. Вместо этого, он предлагает налаживать отношения с КНДР и Китаем.

Еще большие сомнения в соответствии политики Трампа интересам США выражает Джошуа Киттинг в своей статье на Slate.com. В том, что лидеры двух сильнейших держав мира действуют сообща, в принципе, нет ничего плохого. Случись обратное — всем было бы только хуже. Проблема в том, что, если верить публичным высказываниям самого Трампа, Си Цзиньпин начал оказывать сильное влияние на взгляды президента США на мировые дела. А ведь Си, напоминает Киттинг, стоит во главе страны-геополитического соперника Америки. Под влиянием общения с Си, Трамп, в частности, отказался от обвинений в адрес Пекина в манипулировании курсом юаня. Он также, судя по последним заявлениям, начал склоняться к точке зрения КНР по северокорейской проблеме.

Больше же всего Киттинга тревожит тот факт, что Си, по-видимому, удается навязать Трампу китайский взгляд на историю Восточной Азии. Скажем, недавнее признание Трампа о том, как Си рассказал ему, что «когда-то Корея была частью Китая» — это утверждение оспаривается большинством историков, вызвало ярость в южнокорейских СМИ. Какие еще «уроки» преподаст Си Трампу, задается вопросом Киттинг. Что Далай-Лама — террорист? Или что всё Южно-Китайское море исторически должно принадлежать Китаю?

А вот кто должен тревожиться по поводу сердечного согласия (bromance) Трампа и Си больше всех, по мнению Киттинга, так это президент России Владимир Путин. Ведь сближение Вашингтона и Пекина происходит на фоне дальнейшего охлаждения между Россией и США. Тем временем, отмечают Бен Бланшар и Филипп Вен из Reuters, пребывающие в замешательстве страны Азии напряженно оценивают потенциальные «плюсы» и «минусы» от внезапного сближения Трампа и Си.

С одной стороны, хорошие отношения между двумя крупнейшими экономиками мира устраивают всех. «Чрезвычайно позитивным» сигналом назвал в интервью Reuters сложившееся между Пекином и Вашингтоном взаимопонимание один из ближайших советников президента Индонезии. С другой стороны, многолетние американские союзники в регионе испытывают чувство неопределенности относительно готовности нынешней администрации США поддержать их в трудную минуту. Такие страны, как Южная Корея и Япония опасаются снижения своего влияния, если Трамп, в своем стремлении получить от Пекина максимум помощи в решении северокорейской проблемы, сформирует нечто вроде «большой двойки США — КНР». В особенности, если «дружественная» позиция США развяжет Китаю руки в таких животрепещущих для региона вопросах, как территориальные споры в Южно-Китайском море.

Кроме того, по данным Reuters, ряд советников Трампа по-прежнему сомневаются в готовности Пекина предпринять все возможные шаги для обуздания Северной Кореи. Другие наблюдатели задаются вопросом, не испарится ли расположение Трампа к Си в мгновение ока, если лидер КНР не оправдает всех надежд главы Белого дома.

Китаю не следует питать больших иллюзий, заявил Reuters на условиях сохранения анонимности один высокопоставленный западный дипломат, работающий в Пекине. Трамп «настолько не предсказуем, что никто не знает, что он скажет на следующей неделе или в следующем месяце»; «его настроение переменчиво, словно флюгер».