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Еще одна заявка украинских раскольников на официальный статус

Политика

Украинская дипломатия делает ставку на неканонический Киевский патриархат

Все смешалось в посольстве Украины в Грузии ‑ и политика, и религия
Иллюстрация: Cerkva.info
Все смешалось в посольстве Украины в Грузии ‑ и политика, и религия

Тбилиси, 1 мая 2017, 05:50 — REGNUM  Киевский патриархат, являющийся раскольничьей организацией, не признанной ни одной поместной Православной Церковью в мире, сделал в Тбилиси еще одну заявку на официальный статус. Подробности о попытках непризнанной Киевской патриархии заработать политические очки читайте в статье обозревателя ИА REGNUM Станислава Стремидловского.

Киевский патриархат, не добившись признания в качестве православной церкви, пытается приобрести какой-либо вес хотя бы в политическом поле. Так в день празднования православной Пасхи, лица, имитирующие священнослужителей, провели мероприятие, изображающее освящение посольства Украины в Грузии. Все это действо производилось как раз участниками т.н. УПЦ КП, сотрудничающей с киевскими властями.

Грузинская православная церковь уже выразила свое отношение к этой организации в официальном решении своего Св. Синода, опубликованного весной 2006 года, где Киевский патриархат поименован как непризнанный, а грузинские священники, вступившие с ним в богослужебное общение, запрещаются к служению.

Подробности читайте в статье: Стоит ли Тбилиси для Киева литургии раскольников?

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