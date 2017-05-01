Бомбардировка Герники как символ «нового порядка»

Герника, Испания, , 04:40 — REGNUM Герника — испанский город, навсегда запомнившийся человечеству как одно из первых масштабных злодеяний фашизма, символ бессмысленного террора мирного населения. Непосредственный исполнитель этого преступления — немецкий генерал Шпееле, командир легиона «Кондор», союзник испанских фалангистов. О подробностях бомбардировки Герники и политических перипетиях, приведших к осуществлению этого преступления, читайте в статье постоянного автора ИА REGNUM Владимира Добрынина.

27 апреля 1937 года, за почти трехчасовую операцию на Гернику было сброшено 27 тонн бомб, не только фугасных, но и зажигательных — те здания, что избежали прямого попадания и устояли под натиском ударной волны, добил огонь. После налета город практически перестал существовать, было уничтожено 99% зданий.

Мирному населению удалось спастись, воспользовавшись бомбоубежищами, точный подсчет невозможен, однако большая часть из 3700 жителей выжила. Это вовсе не отменяет преступного характера бомбардировки. Пусть даже пресса и преувеличила в последствии количество жертв, характер надвигающегося на мир «нового порядка» безошибочно угадан в картине «Герника» художника Пабло Пикассо.

Подробности в статье: Герника: трагедия, ставшая торговой маркой

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