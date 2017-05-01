Понедельник, 1 Мая 2017 года
04:59:49 МСК

Бомбардировка Герники как символ «нового порядка»

Политика

80 лет прошло со дня одного из самых масштабных преступлений фашизма

Руины Герники
Руины Герники

Герника, Испания, 1 мая 2017, 04:40 — REGNUM  Герника — испанский город, навсегда запомнившийся человечеству как одно из первых масштабных злодеяний фашизма, символ бессмысленного террора мирного населения. Непосредственный исполнитель этого преступления — немецкий генерал Шпееле, командир легиона «Кондор», союзник испанских фалангистов. О подробностях бомбардировки Герники и политических перипетиях, приведших к осуществлению этого преступления, читайте в статье постоянного автора ИА REGNUM Владимира Добрынина.

27 апреля 1937 года, за почти трехчасовую операцию на Гернику было сброшено 27 тонн бомб, не только фугасных, но и зажигательных — те здания, что избежали прямого попадания и устояли под натиском ударной волны, добил огонь. После налета город практически перестал существовать, было уничтожено 99% зданий.

Мирному населению удалось спастись, воспользовавшись бомбоубежищами, точный подсчет невозможен, однако большая часть из 3700 жителей выжила. Это вовсе не отменяет преступного характера бомбардировки. Пусть даже пресса и преувеличила в последствии количество жертв, характер надвигающегося на мир «нового порядка» безошибочно угадан в картине «Герника» художника Пабло Пикассо.

Подробности в статье: Герника: трагедия, ставшая торговой маркой

Читайте также другие статьи Владимира Добрынина

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аналитика ИА REGNUM короткой строкой
Главное сегодня
NB!
01.05.17
Бомбардировка Герники как символ «нового порядка»
ГерникаИспания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
01.05.17
Армяно-индийские отношения: интенсивного развития придется подождать
ЕреванАрмения Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
01.05.17
Баку подбивает Турцию на неоправданный риск
БакуАзербайджан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
01.05.17
Украина против «Газпрома»: крючкотворство и фантастические претензии
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
01.05.17
Анимэ в поисках ответов на проклятые вопросы
ТокиоЯпония Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
01.05.17
Художник, создавший символы свободы и неизбежности борьбы за нее
ПарижФранция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
01.05.17
Будущее: Человек модульного типа и одноразового использования
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
01.05.17
Юрий БаранчикРазводка Японии и Южной Кореи: в чем взаимный интерес США и Китая
ПекинКитай Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
01.05.17
Голый зад в Владимиро-Суздальском музее-заповеднике: невозможное возможно
ВладимирРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
01.05.17
Повлияют ли рейтинги губернаторов на итоги президентских выборов?
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
01.05.17
Молдавия: 39% — за ЕС, 40% — за ЕАЭС, 61% — за Путина
КишинёвМолдавия Внешняя политика Молдавии Общество
NB!
30.04.17
Михаил АлександровВойна России и США на Ближнем Востоке: сценарий из недалекого будущего III
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
30.04.17
Андрей КадомцевДружба США и Китая: пугающая реальность или сиюминутная конъюнктура?
МоскваРоссия Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
30.04.17
Анатолий КошкинИзнасилованная Окинава
ТокиоЯпония Военный альянс США и Японии Общество
NB!
30.04.17
В Калужской области скончался беженец с Донбасса, которому не дали убежища
КалугаРоссия Беженцы с Украины Происшествия
NB!
30.04.17
Неделя в НХЛ: полуфинал Кубка Стэнли — в самом разгаре
ВашингтонСША Хоккей Спорт
NB!
30.04.17
«Спартак» второй раз в сезоне обыграл ЦСКА
МоскваРоссия Футбол Спорт
NB!
30.04.17
Марат ШибутовКак Данияр Акишев управляет Национальным банком Казахстана
АстанаКазахстан Экономика Казахстана Экономика
NB!
30.04.17
Кирилл Джавлах Выборы в Иране: Джахангири в президенты, Рухани в рахбары?
ТегеранИран Внутренняя политика Ирана Политика
NB!
30.04.17
Столичная «кошмарная демонстрация обрубков»: инвалиды требуют войны
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
30.04.17
Анастасия Суховеркова«По закону» или «по понятиям»: как Великобритания уходит из ЕС
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
30.04.17
Станислав СтремидловскийВатикан напоминает Баку: Азербайджан – древняя страна христианства
БакуАзербайджан Главное о Ватикане Общество
ещё главное