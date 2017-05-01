Армяно-индийские отношения: интенсивного развития придется подождать

Ереван, , 04:04 — REGNUM В ходе состоявшегося с 24 по 26 апреля визита в Армению вице-президент Индии Мохаммад Хамид Ансари провел встречи с президентом Сержем Саргсяном, премьер-министром Кареном Карапетяном и министром иностранных дел Эдвардом Налбандяном. Подробности, касающиеся этого визита, читайте в статье Рубена Грдзеляна, редактора ИА REGNUM.

И хотя самые животрепещущие вопросы современности, касающиеся экономики, обсуждались лишь вскользь, сам уровень встречи высоких должностных лиц двух стран привлекает внимание экспертов. Премьер министр страны с полуторамиллиардным населением — достаточно важная фигура, визит которой в Армению с целью подписания межправительственных договоренностей в области культуры и спорта, возможно, являются шагом к чему-то большему?

Хотя, учитывая географическое положение двух стран и сосредоточенность основного внимания политических сил региона на разрешение Ближневосточного конфликта, время для интенсивного развития армяно-индийских отношений, скорее всего, настанет несколько позже.

Подробнее в статье: Армяно-индийские отношения без существенных точек роста

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