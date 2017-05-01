Баку подбивает Турцию на неоправданный риск

Баку, , 03:30 — REGNUM Совместные военные учения, анонсированные Анкарой и Баку с 1 по 5 мая, вновь вызвали в политологическом сообществе Азербайджана надежды на расширение военного сотрудничества с Турцией, не взирая на ограничительные договоры прошлых лет, имеющиеся в этой сфере. Оценку этим намерениям дает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Когда упоминаются международные соглашения, касающиеся отношения Турции с ее северными соседями, речь идет, в том числе и о Карсском договоре 1921 года, подписанным между Армянской, Азербайджанской и Грузинской ССР с одной стороны и Турцией с другой при участии РСФСР. Именно в рамках этого договора был утвержден статус Нахичеванской автономии, о возможности открытия турецкой военной базы на территории которого пытаются сейчас рассуждать азербайджанские эксперты.

В предыдущий раз эта тема поднималась в 2010 году, но кардинальные изменения, происшедшие с тех пор на Ближнем Востоке, делают исполнение этих планов все более проблематичным. Прежде всего опасность здесь заключается в том, что выйдя из Карсского договора, Турция может поставить в сомнительное положение свои восточные провинции, статусы которых определены в рамках того же договора, а население состоит преимущественно из курдов.

Курдский же вопрос является для современной Турции одним из тех, которые не стоит будоражить попусту. Все перечисленное должно заставить планирующих безостановочное военное сближение Анкары и Баку приостановиться. И, здраво оценив конфликтоопасность данного вопроса, свернуть провокационные планы.

Подробности читайте в статье: Карсский договор 1921 года может развалиться

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