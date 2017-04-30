Советник Трампа: США ждут «смены поведения» России

Вашингтон, , 20:23 — REGNUM США и Россия могут наладить сотрудничество в сферах, где есть общие интересы. Об этом, как передает НТВ, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

«Есть пространство для налаживания взаимодействия в областях, где интересы совпадают, — говорит Макмастер. — Но я этого пока не наблюдаю. Мы ищем признаки смены поведения; нам нужна (от Москвы) смена в заявлениях и природе отношений, но самое главное — это смена поведения».

При этом помощник президента США уточнил, что официальный Вашингтон ждет от РФ «смены поведения» по Сирии и Афганистану.

30 апреля президент США Дональд Трамп в интервью телекомпании CBS сообщил, что власти США не исключают возможности договориться с Россией.

«Я буду действовать вместе с Россией, — сказал глава Белого дома. — Это также может быть Китай, это могут быть многие другие группы».

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