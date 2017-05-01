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Будущее: Человек модульного типа и одноразового использования

Политика

Изъятие детей в последние годы применяется по всему миру для ускоренного выведения модульного человечества. Безусловно мы имеем дело с грандиозным социальным экспериментом. Точное число юных жертв этого эксперимента неизвестно, но легко предположить, что счет идет как минимум на десятки миллионов

Москва, 1 мая 2017, 01:41 — REGNUM  Понятие «модульный человек» ввел в обращение американский футуролог Элвин Тоффлер. Разработанный в 70-х годах прошлого века, этот термин не стал широко известным, но круг характеристик, которые он описывает, вполне укладывается в узнаваемую нами модель. Известные психологи и постоянные авторы ИА REGNUM Ирина Медведева и Татьяна Шишова предлагают обсудить, о чем же думал исследователь будущего 50 лет назад.

Модульный человек отличается тем, что с недавних пор получило название «гибкости» — способностью с легкостью подстраиваться под выгодные условия и так же с легкостью из них выходить. Условиями может быть что угодно, имеющее отношение к человеку — семья, друзья, не говоря уж о внешности, работе и месте жительства. Этот образ не зря тиражируется, его привлекательность понятна.

Эдакий волк-одиночка, только успешный, не привязывающийся — и потому не страдающий. У такого человека нет прочных отношений, это не его профиль, как не может быть прочных связей у эгоцентрика и индивидуалиста. Увы, но быть «модульным» в чем-то одном и «не модульным в другом» не выйдет: идентичность — она или есть, или ее нет.

Особенно грустно обстоит дело с личными отношениями. Тоффлер писал о том, что со временем человек будет все больше гнаться за любовью, все яснее понимая, что брак не может гарантировать вечную любовь. Не задумываясь о том, должен ли вообще брак как институт давать подобные гарантии, или обеспечить себя счастливым браком — задача самого человека, этот «биомодуль» будет искать решения в следующем и следующем браке. Вступая в череду «последовательных браков», человек отдает себя течению одноразовой жизни, по которому плывут одноразовые друзья, одноразовые супруги и прочий фон для него, такого ищущего и безмятежного.

А ведь Тоффлер много о чем писал, что тогда — еще совсем недавно — казалось дикостью. Неувязка в том, что футурологи считали, будто стать сыном такого «Века Быстротечности» можно будет по желанию: хочешь — сбрасывай с себя оковы устаревшей морали, не хочешь — не сбрасывай. А в реальности все получается иначе, и прогнозы оправдываются только на половину. Хотя то, что остается за пределами прогноза, тоже не воодушевляет.

Подробности читайте в статье: Модульный человек и его конструкторы

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