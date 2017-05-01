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Повлияют ли рейтинги губернаторов на итоги президентских выборов?

Политика

Политическая ситуация в регионах накануне выборов

Москва, 1 мая 2017, 01:01 — REGNUM  При обсуждении грядущих перемен в губернаторском корпусе, как правило, делается поправка на то, что изменения в региональных властях нельзя рассматривать в отрыве от скорых президентских выборов. О влиянии региональной повестки на федеральную рассуждают постоянные авторы ИА REGNUM Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), и Михаил Нейжмаков, ведущий аналитик АПЭК.

Шансы новых назначений губернаторов оказать значительное влияние на исход президентских выборов крайне низки. Рейтинг губернатора вообще не оказывает заметного эффекта на результаты голосования за главный пост страны, но в текущем году сам выбор кандидатов на губернаторские посты прояснит направление кадровой политики высшего государственного руководства на период после выборов президента.

Что же касается протестной активности, то она большей частью не имела отношения к недовольству губернатором. Социальное недовольство сопрягалась с недовольством губернатором в тех областях, где положение губернатора достаточно шатко. Конкретно акции, прошедшие в регионах 26 марта, связаны с федеральной повесткой, а не с региональной. Конечно, есть территории, где отношения с губернаторами напряженные, прежде всего, там, где оппозиция имеет серьезную поддержку внешних игроков. Но в целом, эти акции не повлияли непосредственно на позиции губернаторов.

Детальнее о предвыборных коллизиях читайте в статье: Новые губернаторы и старые элиты

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