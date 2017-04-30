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Трамп: «Я буду действовать вместе с Россией»

Политика

28 апреля Белый дом подвел первые итоги работы новой администрации

Люди Х
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Люди Х

Вашингтон, 30 апреля 2017, 19:28 — REGNUM  Власти США не исключают возможности договориться с Россией. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью телекомпании CBS.

«Я буду действовать вместе с Россией, — говорит Трамп. — Это также может быть Китай, это могут быть многие другие группы».

При этом глава Белого дома не уточнил, о каких именно сферах возможного сотрудничества между Вашингтоном и Москвой идет речь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 апреля Белый дом подвел первые итоги работы новой администрации, опубликовав документ под названием «100 дней защиты и безопасности Дональда Трампа», в котором в числе главных достижений американского лидера была названа «дальнейшая изоляция РФ и Сирии в ООН путем успешной дипломатии с председателем КНР Си Цзиньпином».

Среди других «достижений» Трампа были указаны «послание миру» в виде ракетного удара по авиабазе в Сирии, «работа над изоляцией Северной Кореи», введение новых ограничительных мер против Сирии и Ирана.

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