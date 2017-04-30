Украина готовится к авиационной атаке на Донбасс

Краматорск, Украина, , 18:01 — REGNUM Над аэродромом города Краматорск, оккупированная ВСУ часть Донецкой области, где размещаются различные подразделения украинской армии, утром 30 апреля появились два самолета марки СУ-24 военно-воздушных сил Украины, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Боевые самолеты СУ-24 предназначены для непосредственного взаимодействия с сухопутными силами в ходе проведения войсковых операций разного масштаба и назначения. Помимо прочего, бомбардировщики СУ-24 имеют крылья с изменяемой стреловидностью, что повышает их боевые свойства.

По имеющимся данным, оба самолета СУ-24 прилетели в район Краматорска с Чугуевского военного аэродрома. Проделав над Краматорском и аэропортом круг, бомбардировщики взяли обратный курс.

После лета 2014 года это был первый случай полета фронтовой авиации ВВС Украины в районе Краматорска и над местностью, расположенной поблизости от донецкого фронта.

Появилась также информация, что в министерстве обороны Украины и в Генеральном штабе ВСУ сейчас приступают к осуществлению плана развертывания на аэродроме Краматорска главной военно-воздушной базы Восточного командования украинской армии. Силы, подчиняющиеся этому командованию, предполагается полностью нацелить на зону проведения «АТО», а также на Россию.

Фактом, указывающим на начало реализации такого плана, может служить и усиление охраны Краматорского аэродрома и прилегающей к нему территории. Для размещения возросшего количества караульных и патрульных на аэродроме, рядом с зданием, где квартирует военно-полевая комендатуры № 85, из досок уже сколочены несколько новых помещений.