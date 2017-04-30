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В Крыму назвали украинскую дамбу «мелким пакостничеством»

Политика

Власти Херсонской области Украины 30 апреля ввели в эксплуатацию дамбу на границе с Крымом, которая перекрывает поток воды по Северо-Крымскому каналу

Симферополь, 30 апреля 2017, 16:43 — REGNUM  Строительство Украиной дамбы в Херсонской области, перекрывающей воду в Крым, можно назвать «мелким пакостничеством». Об этом, как передают Вести.Ru, сообщил председатель комитета по государственному строительству Госсовета республики Ефим Фикс.

«Мы воду не получаем с Украины уже 3 года и все тихо и спокойно, — сказал он. — Воды нам своей хватает».

При этом Фикс добавил, что воды на полуострове хватает, водохранилища заполнены.

«А они (власти Украины) путь радуются, что у них такая дамба есть», — подчеркнул председатель комитета по государственному строительству Госсовета республики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Херсонской области Украины 30 апреля ввели в эксплуатацию дамбу на границе с Крымом, которая перекрывает поток воды по Северо-Крымскому каналу.

Строительство дамбы официальный Киев объяснил тем, что после того, как было принято решение закрыть шлюзы Северо-Крымского канала для прекращения водоснабжения Крыма, без пресной воды оказались южные районы Херсонской области, так как шлюзы находятся непосредственно у Днепра.

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