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Британские спецслужбы приведены в повышенную готовность перед выборами

Политика

Досрочные парламентские выборы в Великобритании пройдут 8 июня

Лондон
Марина Захарова © ИА REGNUM
Лондон

Лондон, 30 апреля 2017, 16:59 — REGNUM  Центр правительственной связи (GCHQ) Великобритании приведен в состояние повышенной готовности в связи с возможными кибератаками во время всеобщих выборов в Соединенном королевстве. Об этом сегодня, 30 апреля, пишет газета Sunday Times со ссылкой на источники.

Сообщается, что правительство Великобритании рекомендовало главам всех разведуправлений относится к угрозе организованной и зарубежной преступности как к «террористическому кризису». Также подчеркивается, что спецслужбам дан приказ противостоять возможной угрозе кибератак в преддверии выборов.

Глава британского Национального центра кибербезопасности (NCSC) Киаран Мартин заявила, что всеобщие выборы — это событие государственной важности, поэтому спецслужба находится в состоянии повышенной готовности и предпринимает значительные и дополнительные усилия, чтобы обеспечить их безопасность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, досрочные парламентские выборы в Великобритании пройдут 8 июня 2017 года.

Напомним, 23 июня 2016 года в королевстве состоялсяреферендум относительно членства Великобритании в Европейском Союзе, на котором 51,9% избирателей изъявили желание покинуть ЕС. После этого премьер-министрДэвид Кэмеронушел в отставку, а новым премьер-министром стала Тереза Мэй, которая запустила процесс выхода Великобритании из ЕС. Необходимость довыборов обусловлена тем, что парламент оказался разделенным по этому вопросу.

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