Сирийская армия освободила от боевиков десять поселений в провинции Хомс

Дамаск, , 15:36 — REGNUM Сирийская правительственная армия совместно с бойцами народного ополчения освободила от боевиков террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) десять населенных пунктов на востоке провинции Хомс. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщает агентство САНА.

Сообщается, что в результате успешной наступательной операции, которая проходит на востоке провинции Хомс, а также в районе городка Саламия в провинции Хама от боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был освобожден населенным пунктом Теллят-аль-Иилям и ряд других населенных пунктов.

Также под контроль правительственных сил удалось вернуть нефтяные и газовые хранилища, расположенные вблизи освобожденных поселений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 апреля сирийские правительственные силы отбили у боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) одно из крупнейших газовых месторождений в Сирии — Шаэр, расположенное в провинции Хомс.