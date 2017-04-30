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МВД Германии: НАТО защищает нашу свободу

Политика

Министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер обозначил основные черты немецкой культуры и ее ведущую роль в мультикультурном обществе Германии

Берлин, 30 апреля 2017, 13:25 — REGNUM  Министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер обозначил 29 апреля в своем интервью немецкому изданию Bild am Sonntag основные черты немецкой культуры и ее ведущую роль в мультикультурном обществе Германии, сообщает Der Stern.

«Мы являемся частью Запада: культурно, духовно и политически. НАТО защищает нашу свободу, — отмечает де Мезьер. — Все мигранты, которые приезжают в Германию на постоянное проживание, должны это принимать, иначе процессы интеграции будут неэффективными».

Министр подчеркнул, что важно понимать наследие немецкой истории с особым отношением к Израилю, уважать христианскую религию и ее конфессии, культурные богатства страны, демократические ценности и приверженность Германии к Европе.

«Мы всегда призываем к толерантности наше общество, к уважению различных культур, к принятию мигрантов и помощи им интегрироваться в наше общество», — добавляет Томас де Мезьер.

Вопрос интеграции играет важную роль в предвыборных программах партий и в рамках внутренней политики ФРГ в целом.

Учитывая миграционный кризис и увеличения потока мигрантов, правительство стремится создать наиболее выгодные интеграционные условия в стране, опираясь на ценности немецкой культуры, историю Германии и национальные интересы, пишет издание.

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