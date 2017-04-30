Воскресенье, 30 Апреля 2017 года
13:49:48 МСК

Ангела Меркель против отмены двойного гражданства

Политика

По мнению канцлера ФРГ, за отменой двойного гражданства последуют интеграционные проблемы

Ангела Меркель
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Ангела Меркель

Берлин, 30 апреля 2017, 12:48 — REGNUM  Ангела Меркель выступает против отмены двойного гражданства в ФРГ, сообщает Mitteldeutscher Rundfunk.

В связи с ухудшением дипломатических отношений с Турцией, увеличения притока мигрантов со стран Северной Африки, Ближнего Востока и нелегальной миграции, вопрос двойного гражданства стал спорной темой в рамках предвыборной гонки в бундестаг.

По мнению Меркель, за отменой двойного гражданства последуют интеграционные проблемы.

Однако ее коллеги по партии ХДС, а также некоторые представители СДПГ считают, что это, наоборот, укрепит немецкое общество.

Вопрос двойного гражданства резко заинтересовал партийных деятелей после проведения турецкого референдума на территории ФРГ.

В Германии проживают 1,4 миллиона турок. При явке 50%, 63% проголосовали за проведение конституционной реформы, которая предполагает расширение полномочий президента.

«Турецкие граждане знали официальную позицию Германии, они могли следить за тем, как развивались наши отношения с турецкими политиками последние месяцы, но все же более 60% проголосовали не в пользу демократии, — рассуждает Оздемир. — Возможно дело в интеграционной политике».

Эксперты считают, что с отменой двойного гражданства, правительство сможет, так или иначе, повлиять на лояльность турецких мигрантов.

Выборы в бундестаг пройдут 24 сентября 2017 года. На роль правящей партии претендуют ХДС и СДПГ, внутри обеих партий идут споры по вопросам отмены двойного гражданства.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Германии
Главное сегодня
NB!
30.04.17
Кирилл Джавлах Выборы в Иране: Джахангири в президенты, Рухани в рахбары?
ТегеранИран Внутренняя политика Ирана Политика
NB!
30.04.17
Столичная «кошмарная демонстрация обрубков»: инвалиды требуют войны
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
30.04.17
Анастасия Суховеркова«По закону» или «по понятиям»: как Великобритания уходит из ЕС
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
30.04.17
Станислав СтремидловскийВатикан напоминает Баку: Азербайджан – древняя страна христианства
БакуАзербайджан Главное о Ватикане Общество
NB!
30.04.17
Федор Годунов-Чердынцев, Алексей Никитин«Жизнь Чернышевского». Вторая серия
СаратовРоссия «Жизнь Чернышевского» в ИА REGNUM Культура
NB!
30.04.17
Елена ХаненковаАпология Германии: преступление, позор, покаяние
БерлинГермания Холокост Политика
NB!
30.04.17
Станислав ТарасовЕвросоюз не поддается давлению Эрдогана
МоскваРоссия Миграционная сделка ЕС — Турция Политика
NB!
30.04.17
Игорь Юдкевич, Дарья АлексееваПолитическая рулетка распоясавшихся игроманов
МоскваРоссия Карикатура REGNUM Политика
NB!
30.04.17
Леонид НерсисянШоу для юного зрителя: Украинские ракеты «Ольха» и «Гром-2»
КиевУкраина Военно-промышленный комплекс Политика
NB!
30.04.17
El País: «В Москве выселят 1,6 миллиона человек»
МадридИспания Расселение и снос пятиэтажек в Москве Общество
NB!
30.04.17
Соцопрос: Ни Макрон, ни Ле Пен не смогут объединить французов
ПарижФранция Социологические опросы Политика
NB!
30.04.17
Как польские подростки разгромили немецкое кладбище
ЩецинПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
30.04.17
Среди зноя и пыли мы с Будённым ходили на рысях на большие дела...
Ростов-на-ДонуРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
30.04.17
Экономика: как очистить данные от эмоций
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
30.04.17
Как Макрон притворится президентом?
ПарижФранция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
30.04.17
Динамичный триллер: по пути в Европу Украине скучать не приходится
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
30.04.17
Выборы во Франции: «я его слепила из того, что было»
ПарижФранция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
30.04.17
«Кузькина мать» снова жива и умирать не собирается
СеверодвинскАрхангельская областьРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
30.04.17
Дмитрий БуяновКуда катится мир? Ответ западной интеллигенции
КопенгагенДания REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
29.04.17
Андрей ВыползовОбщая память для России и Польши
ВаршаваПольша День Победы Политика
NB!
29.04.17
Борис БлохинСтанет ли Макрон французским Обамой
МоскваРоссия Выборы президента Франции Политика
NB!
29.04.17
Андрей ПронинОлимпийская сборная России выиграла Кубок АЛРОСА: Фоторепортаж
Санкт-ПетербургРоссия Хоккей Спорт
ещё главное