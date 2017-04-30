Ангела Меркель против отмены двойного гражданства

Берлин, , 12:48 — REGNUM Ангела Меркель выступает против отмены двойного гражданства в ФРГ, сообщает Mitteldeutscher Rundfunk.

В связи с ухудшением дипломатических отношений с Турцией, увеличения притока мигрантов со стран Северной Африки, Ближнего Востока и нелегальной миграции, вопрос двойного гражданства стал спорной темой в рамках предвыборной гонки в бундестаг.

По мнению Меркель, за отменой двойного гражданства последуют интеграционные проблемы.

Однако ее коллеги по партии ХДС, а также некоторые представители СДПГ считают, что это, наоборот, укрепит немецкое общество.

Вопрос двойного гражданства резко заинтересовал партийных деятелей после проведения турецкого референдума на территории ФРГ.

В Германии проживают 1,4 миллиона турок. При явке 50%, 63% проголосовали за проведение конституционной реформы, которая предполагает расширение полномочий президента.

«Турецкие граждане знали официальную позицию Германии, они могли следить за тем, как развивались наши отношения с турецкими политиками последние месяцы, но все же более 60% проголосовали не в пользу демократии, — рассуждает Оздемир. — Возможно дело в интеграционной политике».

Эксперты считают, что с отменой двойного гражданства, правительство сможет, так или иначе, повлиять на лояльность турецких мигрантов.

Выборы в бундестаг пройдут 24 сентября 2017 года. На роль правящей партии претендуют ХДС и СДПГ, внутри обеих партий идут споры по вопросам отмены двойного гражданства.