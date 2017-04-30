Der Focus: очередной «указ запретов» турецкого правительства

Анкара, , 12:14 — REGNUM Согласно указу турецкого правительства от 29 апреля, в Турции ввели запрет показа популярного в стране шоу знакомств, так как оно, согласно их мнению, наносит ущерб развитию молодежи и их нравственности, сообщает Der Focus.

«Данное шоу вредит институту семьи, традиционные ценности уходят на второй план», — отмечает вице-премьер Нуман Куртулмуш.

Также власти заблокировали доступ к десяткам тысяч сайтов, в том числе к онлайн-энциклопедии Википедии, ссылаясь на угрозу национальной безопасности страны.

В прошлом правительство наложило ограничения на социальные сети YouTube и Twitter.

Оппозиция опасается, что члены правящей Партии справедливости и развития все больше придерживаются консервативного понимания ислама и опасаются его радикализации.

Кроме того, согласно указу, были уволены 3974 чиновников, из них более тысячи человек — сотрудники Министерства юстиции. В указе каждый чиновник упомянут по имени. Все они обвиняются в связи с проповедником Фетхуллахом Гюленом, проживающим в США и признанным причастным к организации попытки военного переворота в Турции в июле 2016 года.

После попытки военного переворота в Турции введено чрезвычайное положение, сроки которого неоднократно продлевались. За период с июля 2016 года были арестованы более ста тысяч чиновников. С тех пор закрыт доступ ко многим электронным сайтам, а также ведется жесткая политика по отношению к представителям СМИ.