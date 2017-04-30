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Ле Пен: Макрон допускает мою победу в президентской гонке

Политика

Большинству французов не нравятся кандидаты, прошедшие во второй тур президентских выборов

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Париж, 30 апреля 2017, 11:35 — REGNUM  Кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен считает, что её соперник во втором туре выборов — лидер движения «Вперёд!» Эммануэль Макрон допускает мысль о её победе на выборах. Такое заявление Ле Пен сделала сегодня, 30 апреля, в интервью изданию Le Parisien.

Ле Пен был задан вопрос, допускает ли она свою победу на президентских выборах? «Да. Я считаю, что он (Макрон — ИА REGNUM ) сам так думает, судя по волнению и агрессии, которые охватили его самого и его друзей из шоу-бизнеса за последние дни», — ответила Ле Пен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне Ле Пен объявила о создании коалиции с вылетевшим из гонки после первого тура кандидатом на пост президента Франции Николя Дюпон-Эньяном, который возглавляет движение «Вставай, Франция!».

В случае своей победы на выборах, Ле Пен пообещала, что Дюпон-Эньян станет премьер-министром.

Ле Пен всеми силами пытается привлечь на свою сторону как можно больше сторонников, так как на Макрона работает весь административный ресурс и СМИ. Она даже временно покинула должность лидера «Национального фронта», чтобы заручиться поддержкой со стороны сил, проигравших в первом туре.

Напомним, второй тур президентских выборов во Франции пройдет 7 мая.

Читайте ранее в этом сюжете: Соцопрос: Ни Макрон, ни Ле Пен не смогут объединить французов

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