Воскресенье, 30 Апреля 2017 года
12:19:22 МСК

Тони Блэр: Тереза Мэй скрывает реальные последствия Brexit

Политика

Согласно мнению бывшего главы правительства, выход страны из интеграционного объединения «уничтожит» внутренний рынок, и сотни тысяч рабочих мест будут ликвидированы, что нанесет серьезный ущерб экономике

Brexit
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Brexit

Лондон, 30 апреля 2017, 11:26 — REGNUM  Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр рассказал 30 апреля в интервью Der Spiegel о возможных последствиях Brexit.

«Я считаю, что в нашем обществе присутствует конфликт поколений, — отмечает бывший лидер Лейбористской партии. — Заметьте, что за Brexit на референдуме проголосовали большинство тех, кому больше 65 лет, а против — большинство молодых британцев».

Тони Блэр считает, что последствия глобализации коснулись всех стран Европейского союза.

«Мы не должны останавливать процесс глобализации, нам следует лучше подготовить наших граждан к ее последствиям. В противном случае мы станем свидетелями повсеместной изоляции стран в Европейском союзе», — отмечает бывший премьер-министр.

Блэр считает, что правительство консерваторов во главе с Терезой Мэй пытаются скрыть реальные последствия выхода страны из ЕС.

«Поэтому госпожа Мэй инициировала проведение досрочных выборов: она хочет расширить свою власть, прежде чем граждане поймут, что им будет стоить Brexit», — добавляет он.

Согласно мнению бывшего главы правительства, выход страны из интеграционного объединения «уничтожит» внутренний рынок, и сотни тысяч рабочих мест будут ликвидированы, что нанесет серьезный ущерб экономике.

«И только тогда, когда всем это станет ясно, в стране будет новая дискуссия о Brexit», — отмечает Блэр.

Лейбористская партия — одна из ведущих политических партий в Великобритании, но правящей с 2010 года является Консервативная партия. Тони Блэр возглавлял лейбористов с 1997 по 2007 год.

Они являются противниками выхода Великобритании из Евросоюза.

Досрочные выборы в правительство пройдут 8 июня 2017. Эксперты считают, что консерваторы во главе с Терезой Мэй выиграют и укрепят свои позиции в парламенте.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выход Великобритании из Евросоюза
Главное сегодня
NB!
30.04.17
Столичная «кошмарная демонстрация обрубков»: инвалиды требуют войны
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
30.04.17
Анастасия Суховеркова«По закону» или «по понятиям»: как Великобритания уходит из ЕС
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
30.04.17
Станислав СтремидловскийВатикан напоминает Баку: Азербайджан – древняя страна христианства
БакуАзербайджан Главное о Ватикане Общество
NB!
30.04.17
Федор Годунов-Чердынцев, Алексей Никитин«Жизнь Чернышевского». Вторая серия
СаратовРоссия «Жизнь Чернышевского» в ИА REGNUM Культура
NB!
30.04.17
Елена ХаненковаАпология Германии: преступление, позор, покаяние
БерлинГермания Холокост Политика
NB!
30.04.17
Тони Блэр: Тереза Мэй скрывает реальные последствия Brexit
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
30.04.17
Игорь Юдкевич, Дарья АлексееваПолитическая рулетка распоясавшихся игроманов
МоскваРоссия Карикатура REGNUM Политика
NB!
30.04.17
Леонид НерсисянШоу для юного зрителя: Украинские ракеты «Ольха» и «Гром-2»
КиевУкраина Военно-промышленный комплекс Политика
NB!
30.04.17
El País: «В Москве выселят 1,6 миллиона человек»
МадридИспания Расселение и снос пятиэтажек в Москве Общество
NB!
30.04.17
Соцопрос: Ни Макрон, ни Ле Пен не смогут объединить французов
ПарижФранция Социологические опросы Политика
NB!
30.04.17
Как польские подростки разгромили немецкое кладбище
ЩецинПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
30.04.17
Афганские банды — результат 16-летний оккупации этой страны США
КабулАфганистан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
30.04.17
Экономика: как очистить данные от эмоций
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
30.04.17
Как Макрон притворится президентом?
ПарижФранция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
30.04.17
Динамичный триллер: по пути в Европу Украине скучать не приходится
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
30.04.17
Выборы во Франции: «я его слепила из того, что было»
ПарижФранция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
30.04.17
«Кузькина мать» снова жива и умирать не собирается
СеверодвинскАрхангельская областьРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
30.04.17
Владимир Добрынин Альтернатива для Венесуэлы: военное положение или военный переворот?
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
29.04.17
Андрей ВыползовОбщая память для России и Польши
ВаршаваПольша День Победы Политика
NB!
29.04.17
Борис БлохинСтанет ли Макрон французским Обамой
МоскваРоссия Выборы президента Франции Политика
NB!
29.04.17
Андрей ПронинОлимпийская сборная России выиграла Кубок АЛРОСА: Фоторепортаж
Санкт-ПетербургРоссия Хоккей Спорт
NB!
29.04.17
Джордже ВукадиновичЧерногория в НАТО и новая геополитическая действительность на Балканах
БелградСербия Вступление Черногории в НАТО Политика
ещё главное