Тони Блэр: Тереза Мэй скрывает реальные последствия Brexit
Согласно мнению бывшего главы правительства, выход страны из интеграционного объединения «уничтожит» внутренний рынок, и сотни тысяч рабочих мест будут ликвидированы, что нанесет серьезный ущерб экономике
Лондон, 30 апреля 2017, 11:26 — REGNUM Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр рассказал 30 апреля в интервью Der Spiegel о возможных последствиях Brexit.
«Я считаю, что в нашем обществе присутствует конфликт поколений, — отмечает бывший лидер Лейбористской партии. — Заметьте, что за Brexit на референдуме проголосовали большинство тех, кому больше 65 лет, а против — большинство молодых британцев».
Тони Блэр считает, что последствия глобализации коснулись всех стран Европейского союза.
«Мы не должны останавливать процесс глобализации, нам следует лучше подготовить наших граждан к ее последствиям. В противном случае мы станем свидетелями повсеместной изоляции стран в Европейском союзе», — отмечает бывший премьер-министр.
Блэр считает, что правительство консерваторов во главе с Терезой Мэй пытаются скрыть реальные последствия выхода страны из ЕС.
«Поэтому госпожа Мэй инициировала проведение досрочных выборов: она хочет расширить свою власть, прежде чем граждане поймут, что им будет стоить Brexit», — добавляет он.
Согласно мнению бывшего главы правительства, выход страны из интеграционного объединения «уничтожит» внутренний рынок, и сотни тысяч рабочих мест будут ликвидированы, что нанесет серьезный ущерб экономике.
«И только тогда, когда всем это станет ясно, в стране будет новая дискуссия о Brexit», — отмечает Блэр.
Лейбористская партия — одна из ведущих политических партий в Великобритании, но правящей с 2010 года является Консервативная партия. Тони Блэр возглавлял лейбористов с 1997 по 2007 год.
Они являются противниками выхода Великобритании из Евросоюза.
Досрочные выборы в правительство пройдут 8 июня 2017. Эксперты считают, что консерваторы во главе с Терезой Мэй выиграют и укрепят свои позиции в парламенте.
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