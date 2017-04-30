Тони Блэр: Тереза Мэй скрывает реальные последствия Brexit

Лондон, , 11:26 — REGNUM Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр рассказал 30 апреля в интервью Der Spiegel о возможных последствиях Brexit.

«Я считаю, что в нашем обществе присутствует конфликт поколений, — отмечает бывший лидер Лейбористской партии. — Заметьте, что за Brexit на референдуме проголосовали большинство тех, кому больше 65 лет, а против — большинство молодых британцев».

Тони Блэр считает, что последствия глобализации коснулись всех стран Европейского союза.

«Мы не должны останавливать процесс глобализации, нам следует лучше подготовить наших граждан к ее последствиям. В противном случае мы станем свидетелями повсеместной изоляции стран в Европейском союзе», — отмечает бывший премьер-министр.

Блэр считает, что правительство консерваторов во главе с Терезой Мэй пытаются скрыть реальные последствия выхода страны из ЕС.

«Поэтому госпожа Мэй инициировала проведение досрочных выборов: она хочет расширить свою власть, прежде чем граждане поймут, что им будет стоить Brexit», — добавляет он.

Согласно мнению бывшего главы правительства, выход страны из интеграционного объединения «уничтожит» внутренний рынок, и сотни тысяч рабочих мест будут ликвидированы, что нанесет серьезный ущерб экономике.

«И только тогда, когда всем это станет ясно, в стране будет новая дискуссия о Brexit», — отмечает Блэр.

Лейбористская партия — одна из ведущих политических партий в Великобритании, но правящей с 2010 года является Консервативная партия. Тони Блэр возглавлял лейбористов с 1997 по 2007 год.

Они являются противниками выхода Великобритании из Евросоюза.

Досрочные выборы в правительство пройдут 8 июня 2017. Эксперты считают, что консерваторы во главе с Терезой Мэй выиграют и укрепят свои позиции в парламенте.