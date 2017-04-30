Леонид Нерсисян, , 09:50 — REGNUM

25 апреля на Украине прошли очередные испытания новой ракеты для реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч», получившей название «Ольха». Президент Украины Пётр Порошенко выразил благодарность разработчикам — конструкторскому бюро «Луч», отметив, что все составляющие для производства «Ольхи» — украинские. По утверждению разработчиков новое изделие по своим характеристикам превосходит советский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Точка-У». Действительно ли Киев достиг серьезных успехов в области военного ракетостроения?

Управляемы ракеты для РСЗО производятся многими странами

По имеющейся информации, «Ольха» является новой управляемой ракетой для тяжелой 300-мм советской РСЗО «Смерч», вероятно, оснащенной инерциальной и спутниковой системой наведения. Предполагаемая максимальная дальность полёта нового боеприпаса составляет 100 км. Украинские источники утверждают, что круговое вероятное отклонение (КВО) ракеты от цели должно составить всего 7−10 м. Для сравнения — КВО ОТРК «Точка-У» составляет примерно 50 м, а максимальная дальность полёта ракеты равна 120 км (однако, ракета оснащена только инерциальной системой наведения). При этом боевая часть «Точки-У» превышает по массе таковую у реактивных снарядов «Смерча» примерно в два раза. Для гарантированного уничтожения цели с помощью ОТРК «Точка» рекомендуется применять две ракеты — это достаточно хороший показатель. Другое дело, что те же ОТРК, имеющиеся в украинских арсеналах, находятся уже далеко не в лучшем состоянии и, в большинстве своем, просрочены. За счёт этого их использование в рамках гражданской войны было достаточно неудачным (к тому же сказывалась неэффективная разведка целей). В любом случае, даже при КВО ракеты равном 10 м, для того, чтобы гарантировать поражение цели, лучше применить две ракеты.

Что же касается самих управляемых ракет для РСЗО — то эта тема не нова. Если в СССР (и России до недавнего времени) РСЗО и ОТРК были разными классами вооружения, то на западе достаточно давно применяют модульные универсальные тактические ракетные комплексы. Речь идёт, к примеру, об американской M270 MLRS, которая может применять целый ряд управляемых и неуправляемых реактивных снарядов, и даже оперативно-тактические ракеты (наиболее современная ракета MGM-168A ATACMS Block 4A летит на дистанцию 270 км и имеет КВО 10−20 м). Китайские разработчики также выпускают целый ряд РСЗО модульной конструкции, а один из них по лицензии частично производится в Белоруссии под названием «Полонез».

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В России же до недавнего времени РСЗО применяли только неуправляемы боеприпасы. Однако новая 300-мм РСЗО «Торнадо-С» очень скоро получит на вооружение управляемые ракеты с увеличенной до 200 км дальностью пуска, спутниковой системой наведения и КВО не более 10 метров.

«Ольха» так и останется прототипом, а «Гром-2» даже не полетит?

Понятно, что остатки ракетостроительной школы на Украине пока ещё есть. И имеющиеся кадры, по-видимому, пока способны справиться с достаточно несложной задачей по созданию корректирующего по GPS реактивного снаряда на основе уже имеющихся боеприпасов для РСЗО «Смерч». Тем более, что украинские разработчики никак не ограничены в применении западной элементной базы (заявление об использовании исключительно украинских комплектующих вызывает очень серьезные сомнения). Однако одно дело провести 3−4 испытания прототипа ракеты (пусть даже успешных, хотя о реальных результатах нам ничего и неизвестно), но совсем другое дело — это обеспечить серийное производство изделий при имеющемся мизерном финансировании. Решить же вопрос за счёт иностранного заказчика вряд ли удастся — как мы уже поняли, на мировом рынке есть множество подобных «Ольхе» систем, которые имеют лучшие характеристики и уже проверены временем. Поэтому вероятность того, что новый украинский боеприпас так так и останется прототипом, очень велика.

Другой ракетный проект, который активно рекламируется украинским военно-промышленным комплексом — это ОТРК «Гром-2». Испытательных пусков ракеты пока не проводилось, а её тактико-технические характеристики, озвучиваемые украинскими разработчиками, являются прямой копией таковых для российского «Искандер-М». Те же 500 км дальности полёта, две ракеты на пусковой установке и маневрирование ракеты в ходе полёта. Имелась информация, что в разработке «Грома» была заинтересована Саудовская Аравия и даже выделила на это $40 млн. Позже, в январе 2017 года, появились неофициальные данные, что Эр-Рияд не обеспечил дальнейшего финансирования проекта и работы «заглохли». К слову, первое испытание нового ОТРК изначально планировали провести ещё в середине 2016 года, но «воз и ныне там». В любом случае, если в производство «Ольхи» в штучных количествах ещё можно поверить, то в разработку ОТРК уровня «Искандер-М» при таком «смешном» финансировании и в создавшейся в стране «разрухе» — нет. Так или иначе, оба проекта несут одну главную задачу — политический пиар, а также «освоение» государственных и иностранных средств.