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Трамп считает, что его первые 100 дней у власти были «очень продуктивными»

Политика

Многие с этим не согласятся

Дональд Трамп
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 30 апреля 2017, 10:00 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп назвал первые 100 дней своего пребывания у власти «очень продуктивными». Такое заявление он сделал сегодня, 30 апреля, на митинге своих сторонников в городе Гаррисберг (штат Пенсильвания).

«Мои первые 100 дней пребывания были очень волнующими и продуктивными», — сказал Трамп. Президент утверждает, что каждый из первых 100 дней его администрация работала над тем, чтобы улучшить ситуацию в стране.

«В том числе мы работали, чтобы помочь нашим замечательным шахтерам, над возвращением рабочих мест. Мы добились исторического прогресс», — заявил американский президент. Он не уточнил, в чем конкретно заключается «исторический прогресс» его первых 100 дней.

Заявления Трампа несколько расходятся с реальным положением дел. Практически вся внутриполитическая линия Трампа провалилась. Строительство стены на границе с Мексикой так и не началось, а Конгресс отказался выделять на это средства. Миграционные указы Трампа были отменены судом и его администрация не смогла это преодолеть.

Реформа здравоохранения так и не была запущена, а пресловутая Obamacare до сих пор работает. Масштабные инвестиции в инфраструктуру так и не начались, а налоговая реформа пока только обсуждается.

Чтобы как-то компенсировать эти провалы, Трамп решил переключится на международную повестку дня. Но и тут его действия вряд ли можно назвать достижениями.

Он нанес ракетный удар по Сирии, которым не добился никаких военно-стратегических результатов, но многократно усложнил политическое урегулирование сирийского конфликта, а также осложнил отношения с Россией. Кроме того, Трамп начал открыто угрожать КНДР и даже объявил о том, что рассматривает силовые варианты ответа на новые ядерные испытания в Северной Корее. Этим он сильно осложнил отношения с Китаем и поставил Дальний Восток на грань большой войны.

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