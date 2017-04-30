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Посол РФ в Осло: Россия ответит на размещение ЕвроПРО в Норвегии

Политика

НАТО целенаправленно выстраивает кольцо ПРО по периметру российских границ

Осло, 30 апреля 2017, 09:01 — REGNUM  Посол Российской Федерации в Норвегии Теймураз Рамишвили заявил, что размещение элементов ЕвроПРО на территории Норвегии будет иметь последствия не только для самого королевства, но и для всего Североатлантического альянса. Такое заявление он сделал в интервью газете Dagbladet накануне, 29 апреля.

Рамишвили констатировал, что российско-норвежские отношения с 2013 года сильно охладели и это создает риски для региональной безопасности. Раньше российско-норвежские отношения находились на высоком уровне и страны могли гордится историей своего сотрудничества, но после 2013 года ситуация изменилась.

«У нас были очень тесные взаимоотношения до 2013 года, и нам всегда удавалось решать возникавшие проблемы. Посмотрите, что происходит теперь. С 2014 по 2016 год норвежско-российский товарооборот сократился на 70%, а так быть не должно», — сказал посол.

Дипломат подчеркнул, что у России и Норвегии могут быть разные точки зрения на вопрос о ракетном щите НАТО, и это совершенно нормально. «Однако добрые соседи должны вести диалог и находить решения, которые устраивают обе стороны. Россия не стремится к милитаризации Арктики», — сказал Рамишвили.

Он напомнил, что в Норвегии идет активная дискуссия на тему размещения в королевстве элементов ЕвроПРО. Ожидается, что до конца 2017 года Норвежский институт оборонных исследований и Агентство по противоракетной обороне США дадут властям Норвегии свои рекомендации относительно целесообразности размещения элементов ЕвроПРО на территории королевства.

Посол Рамишвили предупредил норвежскую сторону, что Россия будет вынуждена реагировать на подобные шаги. «С нашей стороны последует ответ, причем не только ответ Норвегии, но и НАТО», — заявил дипломат.

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