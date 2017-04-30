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Соцопрос: Ни Макрон, ни Ле Пен не смогут объединить французов

Политика

Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 7 мая

Выборы во Франции
Иван Шилов © ИА REGNUM
Выборы во Франции

Париж, 30 апреля 2017, 07:57 — REGNUM  Очередной социологический опрос во Франции в преддверии второго тура президентских выборов показал, что прошедшие во второй тур кандидаты — Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон — не смогут объединить французов. Соцопрос проводился компанией Ifop для газеты Journal du dimanche, результаты опубликованы сегодня, 30 апреля.

Проведенный соцопрос показывает, что 42% французов считают, что ни Макрон, ни Ле Пен не смогут объединить страну. 36% считают, что ни у одного из кандидатов второго тура нет «президентской выправки».

Почти 54% опрошенных считают, что Ле Пен является очень «беспокойным кандидатом». Про Макрона такое говорят только 25%. Но при этом, 42% опрошенных считают, что только Ле Пен сможет защитить французов от терроризма. В том, что это сможет сделать Макрон уверены только 22%.

В экономические программы Макрона и Ле Пен французы не верят. 45% опрошенных считают, что ни тот, ни другая не смогут создать новые рабочие места.

Более того, французы считают, что оба кандидата нечестны с народом — 47% уверены, что Макрон и Ле Пен не отличаются честностью.

Уточняется, что социологический опрос проводился с 26 по 28 апреля. В нем приняли участие 1 тысяча человек в возрасте от 18 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, второй тур президентских выборов во Франции состоится 7 мая.

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