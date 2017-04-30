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Трамп пригласил в Вашингтон президента Филиппин

Политика

О дате возможной встречи не сообщается

Вашингтон, 30 апреля 2017, 07:32 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп и его филиппинский коллега Родриго Дутерте обсудили проблемы региональной безопасности и исходящие со стороны КНДР угрозы. Телефонные переговоры лидеров двух стран состоялись в субботу, 29 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Сообщается, что беседа президентов прошла в дружественной обстановке. Дональд Трамп пригласил Дутерте в Вашингтон. О дате возможной встречи лидеров пока не сообщается.

Кроме того, Трамп надеется на встречу с Дутерте в ноябре на саммите США и стран АСЕАН и саммите стран Восточной Азии.

Напомним, отношения между президентом Филиппин и 45-м президентом США складываются лучше, чем с его предшественником. В своих высказываниях о Дональде Трампе Дутерте использует эпитеты «мудрый», «яркий» и «прагматичный мыслитель». В конце президентского срока Барака Обамы филиппинский лидер использовал по отношению к нему большей частью непечатные выражения.

Во время своей предвыборной кампании пришедший к власти в июне 2016 года Родриго Дутерте обещал вести бескомпромиссную борьбу с наркотиками и проводить независимую от США политику. В конце января 2017 активисты левых сил и мусульманских общин напомнили президенту о его обещаниях и попросили «держаться подальше» от президента США Дональда Трампа.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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