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Трамп обсудил с президентом Филиппин ситуацию в Азии

Политика

Родриго Дутерте приглашен в Белый дом

Вашингтон, 30 апреля 2017, 07:31 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Филиппин Родриго Дутерте. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщает пресс-служба Белого дома.

Сообщается, что беседа лидеров двух стран проходила в дружеском тоне. Трамп и Дутерте обсудили проблемы Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которые относится к региональной безопасности, а также угрозу со стороны Корейской Народно-Демократической Республики.

В ходе беседы Трамп особо отметил успехи Дутерте в борьбе с наркотиками на Филиппинах.

«Президент Трамп пригласил президента Дутерте в Белый дом для обсуждения важности альянса между США и Филиппинами, который движется в очень позитивном ключе», — сказано в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, у Дутерте не сложились отношения с предыдущей администрацией Барака Обамы. Придя к власти на Филиппинах, Дутерте стал крайне жесткими методами выполнять свое предвыборное обещание — победить наркоторговлю.

На наркодилеров, а также просто на наркоманов была объявлена настоящая охота. Полиции и дружинникам было разрешено убивать наркодилеров без суда и следствия. Когда счет убитых перевалил за тысячу, оставшиеся наркоторговцы или сбежали из страны, или сдались властям и сели в тюрьму.

Западу радикальные меры Дутерте не понравились и политик был подвергнут критике на международном уровне, в том числе со стороны Обамы. Дутерте в долгу не остался и обругал Обаму последними словами. После ругани Дутерте перешел от слов к делу и заявил, что Филиппины, которые до этого находились в орбите американской политики, хотят заключить стратегический альянс с Китаем и Россией.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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