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Сенатор США: Трампу надо вести переговоры с КНДР и меньше писать в Twitter

Политика

США надо вступить в прямые переговоры с Ким Чен Ыном, если появится такая возможность, считает американский сенатор

Вашингтон, 30 апреля 2017, 06:32 — REGNUM  Если представится такая возможность, то американские власти должны провести прямые переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом заявил американский сенатор Кристофер Кунс, отвечая на вопрос журналиста в эфире телекомпании CNN о том, стоит ли США садиться за стол переговоров с КНДР. Соответствующее заявление было сделано в субботу, 29 апреля.

«Я считаю, что нам следует вести прямые переговоры», — подчеркнул Кунс.

По его словам, США важно показать свои военные возможности и дать понять, что Вашингтон не оставит своих союзников, Южную Корею и Японию. Однако в то же время важно дать понять, что власти США готовы и к диалогу. По крайней мере до тех пор, пока Пхеньян «будет воздерживаться от провокационных шагов», считает сенатор.

Под провокациями понимается испытания баллистических ракет и ядерных бомб. По мнению Кунса, последние испытания, которая провела Северная Корея, доказали, что Ким Чен Ын весьма непредсказуем. Речь идет о ракетном запуске КНДР от 16 апреля, который оказался безуспешным.

Между тем «единственным конструктивным путем» в решении северокорейской проблемы, а именно ядерной программы страны, является взаимодействие по этому вопросу США и Китая. Поэтому американский сенатор порекомендовал президенту США Дональду Трампу меньше пользоваться соцсетями.

Кунс сказал, что сегодняшняя ситуация вокруг КНДР — «уже не реалити-ТВ», а опасная реальность. Так, по словам политика, дипломатические связи необходимо налаживать не при помощи Twitter, а за счет лидерских действий на заседании Совета национальной безопасности при Белом доме.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Папа Римский Франциск заявил, что готов встретиться с Трампом в мае, когда последний будет с официальным визитом на Сицилии. Также понтифик выразил свое мнение по поводу возросшей напряженности между США и Северной Кореей. Священнослужитель считает, что решение конфликта можно искать только в мирных мерах, также для разрешения проблемы могут быть привлечены третьи страны.

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