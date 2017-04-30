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Трап прокомментировал свое неучастие в ужине корреспондентов Белого дома

Политика

«Я рад находиться более чем в ста милях от вашингтонского болота»

Вашингтон, 30 апреля 2017, 05:11 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал американские СМИ, назвав их позором. Об этом он заявил 29 апреля, выступая перед сторонниками на ралли в Пенсильвании, сообщает CBS News.

Президент США отметил, что сегодня в Вашингтоне проходит еще одно крупное мероприятие: ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома.

«Большая группа голливудских актеров и вашингтонских СМИ развлекают друг друга в банкетном зале гостиницы в столице нашей страны прямо сейчас, - заявил Трамп. — Они собрались вместе на ужин корреспондентов Белого дома без президента».

Глава Белого дома обратился к собравшимся: «Я рад находиться более чем в ста милях от вашингтонского болота, проведя мой вечер с вами». Президент подчеркнул, что мероприятие, которое он предпочел, более многочисленно и представлено намного лучшими людьми.

Напомним, противостояние журналистского пула Белого дома и его главы длится уже несколько месяцев после того, как Дональд Трамп обвинил СМИ в публикации лживых новостей со ссылками на неназванные источники. В феврале текущего года президент назвал ряд новостных изданий, в том числе The New York Times, NBC, ABC, CBS и CNN, «врагами американского народа», публикующими фейковую информацию, прикрываясь первой поправкой к конституции США.

Конфликт перешел в острую фазу, когда 24 февраля журналистов CNN, The New York Times, Los Angeles Times и Politico не допустили на брифинг в Белом доме. Ассоциация корреспондентов Белого дома выразила протест. Президент, в свою очередь, отказался присутствовать на ежегодном ужине ассоциации, на что глава организации Джефф Мэйсон заявил, что торжественный ужин состоится и без Трампа.

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