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КНДР: Южная Корея все чаще нарушает морскую границу и провоцирует конфликт

Политика

Напряженность на Корейском полуострове растет

Пхеньян, 30 апреля 2017, 04:20 — REGNUM  Военные корабли Республики Корея все чаще вторгаются в территориальные воды КНДР, нарушая западную морскую границу. Об этом 29 апреля сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на сообщение Центрального телеграфного агентства (ЦТАК) КНДР.

Согласно опубликованной агентством информации, в апреле военно-морские корабли Республики Корея 81 раз нарушили морскую границу между акваториями Северной и Южной Кореями, что почти два раза больше соответствующего мартовского показателя.

«Такое вторжение создает опасность военного конфликта в горячих точках в Западно-Корейском море (в российской топонимике Желтое море — ред. ИА REGNUM ), которые и без того постоянно напряжены», — говорится в сообщении ЦТАК.

Поскольку эти вторжения совпадают с временем совместных учений между Южной Кореей и США, военная провокация возрастает до максимальных значений.

Как сообщало ИА REGNUM, совместные военные учения Вашингтона и Сеула стартовали в начала марта. В субботу, 29 апреля, в маневрах принял участия американский авианосец «Карл Винсон», на борту которого находятся почти 100 самолетов. Ударная группа, отправленная США к берегам Корейского полуострова, включает также эсминцы и крейсеры с управляемыми ракетами.

Между тем в КНДР заявили, что способны потопить авианосец одним ударом, а в ночь на 29 апреля провели очередное испытание баллистической ракеты. По предварительным данным, пуск прошел неудачно: ракета взорвалась через некоторое время после старта.

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