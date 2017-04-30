Трамп о возможном военном конфликте с КНДР: «Мы посмотрим, что происходит»

Вашингтон, , 03:51 — REGNUM Американский лидер Дональд Трамп не стал рассказывать журналистам о своей реакции на возможные новые ракетные испытания Северной Кореи. Трамп в интервью телекомпании CBS лишь отметил, что если глава КНДР Ким Чен Ын проведет ядерные испытания, то он «не будет счастлив».

Глава Белого дома также обратил внимание на то, что в случае новых ядерных испытаний со стороны Северной Кореи председатель Китая Си Цзиньпин тоже не будет в восторге.

Однако Трамп уклонился от уточняющего вопроса журналиста CBS о том, означает ли такой ответ президента США, что против КНДР возможны военные действия. Трамп сказал, что пока не знает этого.

Что же касается северокорейского ракетного испытания, то американский лидер сказал, что это были не ядерные испытания, которые Пхеньян хотел провести ранее, это была «маленькая ракета».

«Мы посмотрим, что происходит», — заверил Трамп.

Дело в том, что 28 апреля КНДР обнародовала видеоролик с постановочным ракетным ударом по Капитолию в Вашингтоне. На записи зафиксированы северокорейские военные парады, а также американская техника и достопримечательности США под прицелом. Завершается все имитацией взрыва Капитолия.

В ответ на это Трамп заявил, что актуальная напряжённость в отношениях с Пхеньяном может перерасти в крупный вооружённый конфликт. Глава США сказал, что хотел бы решить конфликт мирным путем, но это очень трудно.

Читайте ранее в этом сюжете: Папа Римский: Я готов встретиться с Трампом в мае