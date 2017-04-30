Атаки исламистов вынудили власти Мали вновь продлить режим ЧС

Бамако, , 03:25 — REGNUM Чрезвычайное положение, введенное в Мали в ноябре 2015 года, будет продлено еще на шесть месяцев. Такое решение приняли члены Национального собрания страны, сообщает 29 апреля агентство Reuters.

Председатель Национального собрания Мали Зумана Нджии Думбия объявил в субботу, 29 апреля, принятое днем ранее решение о продлении чрезвычайной ситуации в стране сроком еще на полгода.

Режим ЧС дает правоохранителям ряд недействующих в мирное время прав, в том числе дополнительные полномочия на арест и содержание под стражей.

Вопросы безопасности в Мали по-прежнему стоят на первом месте, поскольку ухудшение положения может вновь ввергнуть страну в неуправляемое состояние, которое едва не стоило целостности государства в 2012 году.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории страны действуют несколько радикальных исламистских организаций. Три из них официально объявили об объединении в начала марта 2017 года и присягнули на верность «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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