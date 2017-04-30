Папа Римский: Я готов встретиться с Трампом в мае

Рим, , 02:52 — REGNUM Папа Римский Франциск готов встретиться с американским президентом Дональдом Трампом. Это может произойти уже в мае, когда глава США примет участие в саммите G7 на Сицилии. Однако со стороны Вашингтона запроса о встрече с главой католической церкви пока не поступало. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Я принимаю любого главу государства, запросившего аудиенции», — заявил понтифик.

Папа Римский отвечал на вопросы журналистов на борту самолета. Так, говоря о напряженности между США и Северной Кореей, священнослужитель отметил, что проблему может помочь разрешить некая третья страна, которая выступит в качестве посредника. По словам понтифика, сложившаяся ситуация стала чрезвычайно наколенной — миру грозит разрушительная война.

Папа Римский обратил внимание на то, что в мире есть много координаторов, которые готовы помочь в разрешении конфликтов между странами. В качестве примера священнослужитель привел Норвегию.

Однако в любом случае путь к выходу из сложившейся ситуации между Вашингтоном и Пхеньяном — это «путь переговоров, дипломатического решения», уверен глава католической церкви.

Ранее как писало ИА REGNUM, Папа Римский Франциск заявил во время службы в базилике святого Варфоломея в Риме, что центры для беженцев из стран Ближнего Востока и Африки в Италии и Греции очень похожи на «концентрационные лагеря». По словам понтифика, центры переполнены людьми, потому что международные соглашения политикам кажутся важнее, чем права человека.

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