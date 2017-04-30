«Евро мертв»: Ле Пен намерена вернуть Франции национальную валюту

Париж, , 02:21 — REGNUM В случае избрания президентом Франции кандидат от «Национального фронта» Марин Ле Пен намерена избавиться от евро и вернуть стране национальную валюту. Об этом 29 апреля политик заявила в интервью французской ежедневной газете Le Parisien.

«Евро мертв», — заявляет Ле Пен в интервью, полная версия которого будет опубликована в воскресенье, 30 апреля. По мнению лидера «Национального фронта», единая валюта является обузой для Франции в современных условиях и тормозит ее развитие.

«У нас есть национальная валюта, как у всех других стран…, — подчеркнула кандидат в президенты Франции. — Необходимо контролировать эту валюту и приспосабливать ее к экономике, так как единая валюта — это обуза».

Колебания курса евро, по мнению Ле Пен, не должны оказывать влияния на жизнь граждан и отражаться на их ежедневных покупках. Ориентироваться на него будут только международные корпорации, участвующие в международной торговле.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президента Франции Марин Ле Пен и занявший в первом туре шестое место с 4,7% голосов глава движения «Вставай, Франция» Николя Дюпо-Эньян объявили о создании предвыборной коалиции. В случае победы на выборах Ле Пен намерена назначить Дюпон-Эньяна премьер-министром страны.

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