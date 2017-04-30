Воскресенье, 30 Апреля 2017 года
03:12:56 МСК

Военнослужащий США погиб при взрыве в окрестностях Мосула

Политика

…во время выполнения операции по освобождению северной части города от боевиков

Мосул, Ирак, 30 апреля 2017, 01:53 — REGNUM  Американский военнослужащий погиб при взрыве в окрестностях иракского города Мосул. Об этом со ссылкой на представителя военной коалиции под руководством США 29 апреля сообщает Reuters.

Инцидент произошел в субботу, 29 апреля, во время одной из операций по возвращению занятых исламистами опорных пунктов в северном Мосуле. В результате взрыва оставленного боевиками самодельного взрывного устройства гражданин США получил многочисленные ранения, от которых вскоре скончался.

Подробности произошедшего неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп дал поручение министру обороны страны Джеймсу Мэттису отменить систему учета ограничений военного контингента в Сирии и Ираке. Речь идет не о возможном увеличении численности американских военнослужащих в указанных странах, а об изменении системы учета контингента, занижающую количество размещенных в регионе военных США.

Напомним, в отличие от Сирии в Ираке вооруженные силы США действуют официально по соглашению с действующим правительством. Американские военные участвуют в операции по освобождению Мосула от боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрывы в Ираке
Главное сегодня
NB!
30.04.17
Экономика: как очистить данные от эмоций
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
30.04.17
Как Макрон притворится президентом?
ПарижФранция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
30.04.17
Динамичный триллер: по пути в Европу Украине скучать не приходится
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
30.04.17
Выборы во Франции: «я его слепила из того, что было»
ПарижФранция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
30.04.17
«Кузькина мать» снова жива и умирать не собирается
СеверодвинскАрхангельская областьРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
30.04.17
Владимир Добрынин Альтернатива для Венесуэлы: военное положение или военный переворот?
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
29.04.17
Андрей ВыползовОбщая память для России и Польши
ВаршаваПольша День Победы Политика
NB!
29.04.17
Борис БлохинСтанет ли Макрон французским Обамой
МоскваРоссия Выборы президента Франции Политика
NB!
29.04.17
Андрей ПронинОлимпийская сборная России выиграла Кубок АЛРОСА: Фоторепортаж
Санкт-ПетербургРоссия Хоккей Спорт
NB!
29.04.17
Джордже ВукадиновичЧерногория в НАТО и новая геополитическая действительность на Балканах
БелградСербия Вступление Черногории в НАТО Политика
NB!
29.04.17
«Лас-Пальмас» потерпел позорное поражение от «Атлетико» — 0:5
МадридИспания Футбол Спорт
NB!
29.04.17
Новый подсчёт жертв войны ДНР
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
29.04.17
«МТС Украина» приказано блокировать телефоны скорой помощи в ДНР
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
29.04.17
Андрей Репин«Держать строй!»: фоторепортаж
Нижний НовгородРоссия День Победы Политика
NB!
29.04.17
У севастопольцев отнимают земельные участки: они просят о помощи президента
СевастопольРоссия Земельные споры в Севастополе и Крыму Общество
NB!
29.04.17
«Реал» (Мадрид) вырвал победу в матче с «Валенсией»
МадридИспания Футбол Спорт
NB!
29.04.17
МВД Украины просит граждан не носить георгиевские ленты 8-9 мая
КиевУкраина Акция «Георгиевская ленточка» Общество
NB!
29.04.17
Демонтированный памятник кузнецу Шомахмудову вернется в центр Ташкента
ТашкентУзбекистан Сохранение памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
29.04.17
Василий ВладимирскийСовременный оракул — толстый, желчный и брюзгливый
МоскваРоссия Литература Культура
NB!
29.04.17
Станислав ТарасовРусские следы на востоке Турции
МоскваРоссия Российско-турецкие отношения Политика
NB!
29.04.17
Сергей ГуркинВеликий мусорный путь: Украина в зеркале мусорной проблемы
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
29.04.17
Владимир Добрынин СМИ ЕС: «С наскока Америку великой не сделать»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
ещё главное